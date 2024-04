Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Atos, Meta, BNP Paribas, BHP, rachats d'actions)

Contraint de retravailler son « business plan », Atos décale la date butoir fixée aux créanciers

Le groupe informatique français Atos, en pleine crise financière, a repoussé au 3 mai la date butoir fixée à ses créanciers pour qu'ils lui fassent des propositions de refinancement. En cause, la nécessité pour l'entreprise de réajuster son plan d'affaires pour la période 2024-2027.

Meta double ses profits mais les investissements colossaux dans l'IA inquiète Wall Street

Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a doublé son bénéfice net au premier trimestre, à plus de 12 milliards de dollars, mais le coût de plus en plus élevé de ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA) inquiète Wall Street. Le cours de Bourse a chuté fortement lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Bénéfices en baisse au premier trimestre pour BNP Paribas

BNP Paribas a fait état ce jeudi d'une baisse de ses résultats au premier trimestre, tout en dépassant les attentes des analystes. Les comptes de la première banque française ont notamment été desservis par la plus-value engrangée à la même période l'année dernière suite la vente de sa filiale américaine Bank of the West.

Grandes manœuvres dans le secteur minier : le géant australien BHP lance une OPA sur Anglo American

Le groupe australien, l'une des plus grosses entreprises minières du monde, envisage de racheter son concurrent, l'autre géant Anglo American. Si BHP est prêt à racheter ce groupe valorisé 36 milliards de dollars, c'est avant tout pour compenser la baisse de ses bénéfices liée à la chute des cours du nickel.

Rachats d'actions : le gouvernement prévoit de taxer les entreprises qui y ont eu recours, dès 2025

L'exécutif souhaite intégrer une mesure pour taxer les entreprises qui rachètent leurs propres actions dès le prochain projet de loi de finances (PLF), selon des informations du Figaro dévoilées ce jeudi. Cette mesure serait même « rétroactive » sur 2024 et devrait rapporter « plusieurs centaines de millions » d'euros.

