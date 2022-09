Les 5 INFOS BUSINESS à retenir ce lundi matin

Volkswagen valorise Porsche entre 70 et 75 milliards d'euros pour son introduction en Bourse

Le constructeur automobile allemand Volkswagen prévoit d'introduire en Bourse le 29 septembre sa filiale Porsche et vise une valorisation entre près de 70 milliards et 75 milliards d'euros, a annoncé le groupe dimanche. Le prix indicatif de l'offre se situera entre 76,50 et 82,50 euros par action. L'opération pourrait rapporter à Volkswagen jusqu'à 9,4 milliards d'euros.

Daimler Truck dévoile le tout premier camion électrique et prend de vitesse Tesla

Alors que le salon de l'utilitaire allemand « IAA » ouvre ses portes ce lundi, Daimler Truck a présenté son premier camion tout électrique d'une capacité utile de 40 tonnes, prenant de vitesse Tesla. L'eActros, avec une autonomie d'environ 500 kilomètres à raison d'une seule charge de batterie, devrait être prêt pour la production en série en 2024.

3.500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, la facture colossale pour le climat des réserves de combustibles fossiles

Selon un inventaire inédit publié ce lundi, les réserves mondiales de combustibles fossiles contiennent l'équivalent de 3.500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, qui, si elles étaient utilisées mettraient à mal les objectifs climatiques internationaux. Les zones côtières sont particulièrement menacées par ce dérèglement climatique.

Droits de succession, MaPrimeRenov' ... : le gouvernement hésite à faire des concessions à la droite dans le Budget

Alors que le gouvernement présentera son projet de loi de Finances 2023 aux ministres, le lundi 26 septembre prochain, Bercy finalise ses derniers arbitrages. L'allègement des droits de succession, MaPrimeRenov', ... sur ces sujets - et d'autres, comme la réforme des retraites- la majorité peine à s'accorder. Et s'interroge sur la pertinence de tenter l'ouverture à droite ... pour éviter le 49.3. Selon nos informations, le principe de réformer les droits de succession pourrait bien figurer dans le texte budgétaire mais les modalités d'exécution seraient renvoyées à des échéances plus lointaines. Même chose pour MaPrimeRenov' qui pourrait être davantage ciblée vers les ménages les plus modestes.

En Guadeloupe, l'état de catastrophe naturelle reconnu « dès la fin de semaine » après le passage de la tempête Fiona

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait accélérée alors que l'archipel a été frappé dans la nuit de vendredi à samedi par le passage de la tempête Fiona qui a causé de nombreux dégâts et le décès d'un homme.

ARTICLE BONUS : EXCLUSIF- NOUVEAU CONTRAT EN ARABIE SAOUDITE POUR NAVAL GROUP