Les 5 infos business à retenir ce lundi matin

Entretien : « Faire de la France une nation verte et souveraine passera par l'industrie » (Roland Lescure, ministre de l'industrie)

Cette année, la semaine de l'Industrie qui débute ce lundi sera l'occasion de mettre à l'honneur les ambitions de réindustrialisation dans le contexte de crise de l'énergie. Roland Lescure, le ministre délégué chargé à Bercy de l'Industrie explique en exclusivité pour La Tribune comment le gouvernement va agir pour aider les nombreuses entreprises menacées par la flambée de leurs coûts de production. Et pour réussir la transition verte et la décarbonation de l'industrie française. Il promet une riposte européenne aux mesures protectionnistes prises aux Etats-Unis.

Assurance-chômage : le gouvernement doit présenter les contours de sa réforme

Les modalités de la nouvelle réforme de l'assurance-chômage doivent être présentées par le ministre du Travail Olivier Dussopt ce lundi après plusieurs réunions avec les syndicats. Le projet de loi décrié prévoit notamment de moduler la durée de l'indemnisation en fonction de la conjoncture du marché du travail.

3,1 milliards d'euros: la dette colossale de FTX à ses 50 plus gros créanciers

La plateforme d'échange de cryptomonnaies, qui a déposé le bilan mi-novembre, doit environ 3,1 milliards de dollars à ses cinquante plus gros créanciers. Une liste et des montants voués potentiellement à évoluer en fonction de ce qu'il ressortira de la revue stratégique des actifs du groupe et de ses filiales, lancée par son nouveau patron John Ray III. Reste que, si le système crypto tout entier n'est pas en danger selon certains experts, la faillite de FTX a des conséquences sur les autres plateformes, qui ont dû suspendre certains retraits ces derniers jours.

Recrutement : les chasseurs de tête se démènent pour débusquer les cadres

Face à un marché du travail marqué par des tensions de recrutement voire des pénuries dans certains secteurs, les cabinets spécialisés utilisent toutes les armes mises à leur disposition pour chasser les candidats au risque de mal ciblées les « proies » et revenir bien souvent bredouilles.

Disney : l'ancien directeur général Bob Iger rappelé en urgence pour redonner de l'élan au Royaume enchanté

Bob Iger (71 ans) avait laissé sa place de directeur général de Disney à Bob Chapek en 2020 après quinze ans à ce poste. Le conseil d'administration l'a rappelé pour redonner de l'élan à l'entreprise.

ARTICLE BONUS : Armement : l'argent du SCAF vaut bien un accord entre Airbus et Dassault

