Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (énergie, Go Sport, loi Descrozaille, Oxfam, Ford Blanquefort, ChatGPT)

Cette loi qui risque de faire flamber les prix alimentaires dans les supermarchés

Ce lundi, l'Assemblée nationale va examiner la proposition de loi Descrozaille qui vise, notamment, à réduire le pouvoir de la grande distribution dans les échanges avec les fournisseurs. Le débat intervient alors même que les négociations entre industriels et distributeurs sur les prix alimentaires ont commencé et s'annoncent particulièrement tendues dans le contexte d'inflation et de pouvoir d'achat. Les distributeurs redoutent des hausses de prix jusqu'à 30% si la loi venait à être adoptée. Décryptage.

EXCLUSIF- Crise de l'énergie : plus d'une ETI sur quatre risque de rester sur le carreau

Pour 27% des 5.500 entreprises de taille intermédiaire françaises, la crise de l'énergie risque d'avoir des effets « destructeurs », alerte à La Tribune le syndicat des ETI (METI). Car les réponses apportées par le gouvernement ne suffiront pas à compenser l'envolée des tarifs, à moins de revoir les conditions d'accès au guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité, fait valoir l'organisation. Ce qui implique de négocier avec la Commission européenne, a priori défavorable à des aides d'Etat aux grandes structures.

Go Sport : la justice se penche sur la situation financière, mais le rachat de Gap France inquiète encore plus

Presque un mois après une première audience, les salariés du réseau Go Sport attendent avec inquiétude un délibéré du tribunal de commerce de Grenoble ce lundi. En plus de devoir déterminer si la société détenue par le bordelais HPB se trouve en cessation de paiements, cette procédure devrait aussi ouvrir la voie à la recherche d'un futur repreneur. Et ce, alors que depuis les vacances de Noël, la direction multiplie les communications inattendues : avec, pour commencer, la nomination d'un nouveau directeur général, Patrick Puy, connu pour avoir conduit la liquidation de Vivarte et de Famar, ainsi que l'annonce d'une croissance externe, qui n'est autre que celle de Gap France, une autre société du groupe.

Oxfam veut « abolir » les milliardaires : chacun d'eux « représente un échec de politique publique »

Oxfam profite ce lundi de l'ouverture du Forum de Davos pour dévoiler un rapport qui milite pour la division par deux du nombre de milliardaires grâce la taxation. Selon l'ONG, « sur 100 dollars de richesse créée, 54,4 dollars sont allés dans les poches des 1% le plus aisé, tandis que 70 centimes ont profité aux 50% les moins fortunés ». En France, selon les calculs d'Oxfam, cinq milliardaires français sur six se sont enrichis depuis le début de la pandémie.

EXCLUSIF- L'aménageur Axtom seul en lice pour racheter les 50 hectares de Ford à Blanquefort

Les représentants de Ford et Bordeaux Métropole viennent de s'accorder pour sélectionner le futur repreneur des 50 hectares de foncier libérés par l'ex Ford Aquitaine Industries, à Blanquefort. Un actif éminemment stratégique pour le développement économique et industriel du territoire. La Tribune révèle en exclusivité le nom du lauréat : l'aménageur parisien Axtom, nouveau venu dans le paysage, a été retenu au détriment du groupe girondin Cassous, finaliste malheureux.

ARTICLE BONUS - PORTRAIT- Sam Altman (OpenAI, ChaptGPT), l'entrepreneur qui veut faire progresser l'humanité grâce à l'intelligence artificielle





