Crise de l’énergie : plus d'une ETI sur quatre risque de rester sur le carreau

Les boulangers et autres petits commerçants ne sont pas les seuls professionnels dont l'activité se voit menacée par la crise de l'énergie. Si l'on en croit le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), les sociétés qui comptent entre 250 et 4.999 salariés risquent, elles aussi, de passer très rapidement dans le rouge face à l'augmentation des tarifs. Et pour cause, certaines se trouvent dans l'« angle mort » de l'Etat, pour l'instant incapable de leur fournir les « réponses adaptées », affirme son délégué général, Alexandre Montay.

Pourtant, ce ne sont pas les signaux d'alarme qui manquent. De fait, presque la moitié d'entre elles verront leurs factures de gaz et d'électricité plus que doubler en 2023 par rapport à 2021, selon les chiffres du METI. Ce qui « bouleverse leur modèle économique », et rend « certaines d'entre elles énergo-intensives en termes de coûts », souligne Alexandre Montay. Un phénomène « destructeur », dont le gouvernement ne prendrait pas toute la mesure malgré l'envoi de nombreuses notes d'alerte, fait-il valoir. Car après l'annonce la semaine dernière d'un encadrement des tarifs de l'électricité pour les TPE (moins de 10 salariés), auquel s'ajoutera une ristourne dont pourront également bénéficier les PME (moins de 250 salariés), les ETI s'estime défavorisées. Chiffres à l'appui, Alexandre Montay l'assure : selon les sondages réalisés auprès des membres du METI, plus d'un quart de ces entreprises resteraient sur le carreau.

Réponse partielle

Concrètement, il n'existe aujourd'hui qu'un seul dispositif pour accompagner les quelque 5.500 ETI françaises : le guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Pour en bénéficier, une entreprise doit prouver deux choses. Premièrement, que le tarif de l'énergie qu'elle consomme pendant la période de demande d'aide a doublé par rapport au prix moyen payé en 2021. Deuxièmement, que ses dépenses d'énergie pendant cette même période représentent plus de 3% de son chiffre d'affaires de 2021. Si elle répond à ces critères, elle pourra alors toucher un montant plafonné à 4 millions d'euros.

Ainsi, environ 40% des ETI pourraient y avoir accès et parvenir à amortir en partie le choc des prix, et près de 30% n'auront pas besoin d'y faire appel, « parce qu'elles se sont couvertes à des tarifs acceptables, ou parce que l'énergie n'est pas vraiment central dans leur modèle d'affaires », explique Alexandre Montay. Résultat : il resterait 27% d'entre elles « sans aucune solution tenable », soit parce qu'elles sont inéligibles à toute aide, soit parce qu'un chèque de 4 millions ne leur suffirait pas pour tenir bon.

Un plafond à 50 millions d'euros inaccessible, selon le METI

Et pourtant, il existe a priori des alternatives afin de leur venir à la rescousse. Car deux autres plafonds d'aides ont été créés pour les entreprises qui auraient besoin d'un accompagnement financier conséquent : l'un à 50 millions d'euros, l'autre à 150 millions. Cependant, les critères pour y prétendre s'avèrent très restrictifs.

« Pour en bénéficier, les dépenses d'énergie devaient déjà dépasser 3% du chiffre d'affaires en 2021, ou aller au-delà de 6% du chiffre d'affaires au premier semestre 2022. Cela signifie qu'il faut soit avoir été déjà énergo-intensif en 2021, avant que les prix n'augmentent, soit essuyer une hausse conséquente début 2022, alors que l'explosion des coûts est surtout arrivée après », fait valoir Alexandre Montay.

« Cela exclut de facto les ETI qui ont connu une explosion de leur coût d'énergie en 2022 et 2023 (l'immense majorité des cas) et qui ont besoin d'aides couvrantes au-delà de 4 millions d'euros, tout spécialement les ETI de l'agro-alimentaire », peut-on ainsi lire dans une note envoyée il y a quelques jours par le syndicat à Bercy.

Et ce n'est pas mieux pour le deuxième critère, estime le délégué général du METI : « On demande en plus de présenter un excédent brut d'exploitation (Ebitda) soit négatif, soit en baisse de 40 % sur la période. Mais avec des résultats pareils, la survie du modèle économique de l'entreprise est déjà menacée ! », souligne-t-il.

Bruxelles veille au grain

Dans cette situation, le METI espère une révision rapide des critères. « Pour le volet à 50 millions d'euros, il faut que la référence sur les dépenses énergétiques se cale sur les tarifs payés actuellement par les sociétés, et non pas ceux de 2021 ou début 2022 ! », demande Alexandre Montay. Quant au seuil d'Ebitda, une baisse entre 20% et 30% devrait suffire pour pouvoir réclamer plus de 4 millions d'euros, ajoute-t-il.

Reste à voir si le gouvernement accèdera à ces requêtes. Car tout ne dépend pas que de l'Hexagone : la Commission européenne veille au grain, afin d'éviter la multiplication des aides d'Etat aux grandes entreprises, et ainsi garantir la concurrence entre les Vingt-Sept. « Pour Bruxelles, accompagner les petites sociétés et les consommateurs ne pose pas problème, mais on doit éviter de soutenir les plus grosses structures, afin de ne pas altérer la compétitivité entre pays », explique Jacques Percebois, économiste et spécialiste de l'énergie.

« Le gouvernement est en cours de négociation avec la Commission européenne. Nous l'encourageons dans cette démarche. On sait qu'elle a dans son viseur l'aide publique aux grands groupes, mais les ETI ne sont bien souvent que des PME qui ont grandi ! », défend Alexandre Montay.

La suite pourrait bien lui donner raison, alors que l'exécutif bruxellois tend à assouplir ses règles face à la crise historique de l'énergie qui secoue l'Europe. « L'Allemagne a annoncé un vaste plan de 200 milliards d'euros pour aider massivement son industrie, et la Commission ne s'y est pas fermement opposée. Elle restera vigilante, mais devrait permettre des écarts », analyse Jacques Percebois. Selon le METI, il s'agit en tout cas d'une question de vie ou de mort pour de nombreuses entreprises françaises.