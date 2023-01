Inde : le Rafale Marine près d'embarquer sur le porte-avions INS Vikrant

Après trois contrats Rafale mis en vigueur en 2022 (80 aux Émirats Arabes Unis, 6 en Grèce et six en Indonésie), Dassault Aviation est quasi certain de décrocher un nouveau contrat en 2023. En attendant peut-être la Colombie, voire la Serbie, New Delhi va très probablement confirmer l'acquisition du Rafale Marine à l'avionneur tricolore lors de la visite en Inde d'Emmanuel Macron prévue en mars prochain, selon nos informations. La date précise du voyage présidentiel ne serait pas encore arrêtée. Mais tout serait prêt côté Indien pour annoncer la sélection du Rafale Marine, explique-t-on à La Tribune. Un contrat pourrait être signé assez rapidement après cette annonce. D'autant qu'en 2023, l'Inde et la France vont également célébrer les 25 ans de leur partenariat stratégique.

« La France est l'un des partenaires stratégiques les plus fiables de l'Inde », a récemment estimé le ministère de la Défense indien.

La marine indienne, qui a éliminé le F-18 de Boeing pour des raison techniques semble-t-il, a exprimé un besoin initial de 26 appareils pour équiper son porte-avions INS Vikrant « Made in India ». Cet appareil permettra aux Indiens de disposer d'une flotte homogène entre le Rafale Air et le Rafale Marine. New Delhi, qui a commandé 36 Rafale en 2016, a d'ailleurs reçu en décembre, six ans plus tard, le dernier exemplaire. Les deux escadrons de Rafale indiens sont devenus pleinement opérationnels.

Dialogue intense entre Paris et New Delhi

Dans le cadre du quatrième dialogue annuel Inde-France sur la défense fin novembre à Delhi, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a rencontré son homologue indien Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. Les deux hommes ont discuté des moyens de renforcer la coopération maritime et d'accroître la complexité des exercices bilatéraux. Ils ont également abordé la coopération industrielle en matière de défense, dont le « Make in India ». ils ont évoqué de futures coopérations et des possibilités de coproduction. Les deux ministres ont convenu que les groupes techniques des deux pays devraient se réunir début 2023 pour faire avancer les questions clés de la coopération. La veille de ce dialogue, le 27 novembre, une délégation française de haut niveau conduite par Sébastien Lecornu avait visité le porte-avions INS Vikrant. « Cette visite a permis de consolider les relations stratégiques bilatérales entre les deux pays », a estimé le ministère de la Défense indien.

Pour sa part, le général Manoj Pande, chef d'état-major des armées, s'est rendu en France du 14 au 17 novembre 2022. Au cours de sa visite de quatre jours, il a rencontré son homologue et des hauts responsables militaires français, dont le chef d'état-major de l'armée de terre, dans le but de renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Il a également déposé une gerbe au mémorial indien de Neuve Chapelle, qui commémore le sacrifice de 4.742 soldats indiens pendant la Première Guerre mondiale.