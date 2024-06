Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Banque de France, dette, Nvidia, Boeing, TotalEnergies)

Législatives : le gouverneur de la Banque de France alarme sur le coût des promesses économiques

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a appelé mardi à « ne pas creuser encore davantage des déficits lourds qu'on ne saurait pas bien financer », à l'heure où les promesses économiques pour les législatives sont parfois accusées d'être trop dispendieuses.

RN, NFP, LR, Renaissance : les partis politiques face au mur de la dette

La France devrait être sanctionnée au niveau européen pour son déficit excessif. Plus inquiétant, à l'approche des législatives, les oppositions d'extrême droite et de gauche, en tête dans les sondages, prévoient d'ouvrir grand le robinet des dépenses mais aussi de revenir sur les réformes emblématiques des retraites et du marché du travail préconisées par Bruxelles. Le mur de la dette est-il désormais trop haut ?

Nvidia, première capitalisation mondiale en Bourse

Le concepteur de semi-conducteurs Nvidia est devenu mardi la première capitalisation mondiale, dépassant Apple et Microsoft, un symbole de la fièvre de l'intelligence artificielle (IA) générative qui agite les marchés.

Sécurité : le patron de Boeing admet la « gravité » de la situation

C'est la première fois que Dave Calhoun était interrogé devant une commission publique depuis l'incident du 5 janvier dernier, lorsqu'un avion 737 MAX 9 d'Alaska Airlines avait perdu en vol une porte-bouchon.

Climat : TotalEnergies visé par un rapport du Sénat

Le Sénat a dévoilé ce mercredi une série de recommandations pour garantir le respect par TotalEnergies des engagements climatiques de la France, après plusieurs mois de travaux d'une commission d'enquête transpartisane. Certaines de ses mesures, au-delà du cas du géant pétrolier, visent toutes les entreprises du secteur.

