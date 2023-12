Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (COP28, MG, nucléaire, loi immigration, Russie)

COP28 : les pays du monde entier approuvent un appel historique à une « transition hors des combustibles fossiles »



La présidence de la conférence mondiale sur le climat (COP28) a présenté mercredi un projet d'accord final sur le climat, qui, pour la première fois, pousserait les pays à abandonner les combustibles fossiles afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Les pays du monde entier ont approuvé mercredi par consensus à la COP28 à Dubaï ce projet d'accord final.

Voiture électrique : exclu du nouveau bonus écologique, le constructeur chinois MG casse les prix

Avant les annonces des voitures électriques éligibles au futur bonus écologique cette semaine, les constructeurs qui n'en bénéficieront pas tentent d'attirer les clients.

Nucléaire : « Pas d'éléments rédhibitoires » pour stocker plus de déchets liés aux 14 nouveaux EPR, selon l'Andra

La construction de six nouveaux EPR entraînerait une hausse maximum de 16% du volume de déchets radioactifs les plus dangereux, selon les prévisions de l'Agence nationale chargée de la gestion des déchets radioactifs (Andra). Si l'organisme n'a pas encore mené d'étude évaluant l'impact précis de la construction de huit EPR supplémentaires, elle affirme ne pas avoir identifié de « problèmes majeurs ». Ses travaux prospectifs montrent, en revanche, que les choix politiques en matière de retraitement des combustibles usés auront plus d'impact sur l'évolution du volume des déchets à stocker que la construction de nouveaux réacteurs.

Loi immigration : exit la dissolution ou le 49.3, Macron s'en remet à la commission mixte paritaire

Malgré la gifle reçue à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'immigration poursuit son parcours en commission mixte paritaire à la recherche d'un compromis. Elisabeth Borne, la Première ministre, est à la manœuvre, Emmanuel Macron ayant écarté tout recours au 49.3 ou dissolution.

Guerre en Ukraine : les Etats-Unis dégainent de nouvelles sanctions contre la « machine de guerre » de la Russie

Les Etats-Unis ont annoncé mardi une nouvelle salve de sanctions visant la « machine de guerre » russe. Cette décision intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se trouve à Washington pour obtenir une nouvelle enveloppe d'aide. Figurent notamment dans la liste des individus et entreprises basés en Turquie et aux Emirats arabes unis et accusés d'avoir fourni des composants électroniques jugés prioritaires, tels que des circuits électroniques intégrés, à des entreprises russes.

