Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Fret SNCF, Segault, dividendes, Apple, Société Générale)

Clément Beaune s'engage pour un fret ferroviaire public, quitte à sacrifier Fret SNCF

Faut-il sauver le soldat Fret SNCF ? A priori non, dès lors qu'un opérateur public de fret ferroviaire existe et que l'emploi est préservé. C'est la ligne privilégiée par la France et son ministre des Transports, Clément Beaune, pour se sortir de l'étreinte de la Commission européenne qui enquête sur les aides d'Etat illégales perçues par Fret SNCF.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

______

Le ministère des Armées met un veto à la vente de Segault à l'américain Flowserve

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a officiellement annoncé que la France allait mettre un veto à l'achat de Segault par le groupe américain Flowserve.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Partage de la valeur : les dividendes des entreprises bondissent au premier trimestre

Malgré une année 2022 compliquée pour l'économie mondiale, le montant des dividendes versés dans le monde au premier trimestre 2023 a progressé de 12% sur un an, selon le rapport du gestionnaire d'actifs Janus Henderson, pour atteindre un nouveau record, grâce notamment aux groupes automobiles.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Apple réduit sa dépendance à la Chine en s'alliant avec le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom

Apple a annoncé mercredi avoir signé un contrat de « plusieurs milliards de dollars » et sur plusieurs années avec le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom. Le fournisseur va notamment concevoir et construire des composants qui servent à capter la 5G, la cinquième génération de téléphonie mobile.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Normes environnementales : après Macron, le premier ministre belge veut lui aussi une pause réglementaire

Le Premier ministre belge s'est déclaré partisan d'une « pause » règlementaire européenne sur les normes environnementales. Des propos déjà tenus mi-mai par le Président français. Pour Alexander De Croo, trop de règles empêcheraient l'UE de tenir ses objectifs de réduction des émissions de CO2. Il appelle justement à se focaliser là-dessus plutôt que de « tout faire en même temps ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

______

ARTICLE BONUS :

______

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL LA REVANCHE DU NUCLEAIRE

Bonne lecture et très bonne journée !