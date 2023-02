Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (TotalEnergies, Microsoft, Vinci, électrique, MBDA)

Profits colossaux pour TotalEnergies : près de 40 milliards de dollars de bénéfices opérationnels en 2022

Ce mercredi, TotalEnergies a annoncé avoir dégagé en 2022 un bénéfice opérationnel de 38,475 milliards de dollars, en hausse de 90% par rapport à 2021. Malgré les pertes en Russie, le résultat net dépasse les 20 milliards de dollars, un niveau jamais atteint par le groupe.

Avec ChatGPT intégré à Bing, Microsoft s'attaque au monopole de Google

La guerre entre Microsoft et Google peut démarrer. Mardi, Microsoft a présenté la nouvelle version de son moteur de recherche Bing, qui embarque désormais un chatbot encore plus puissant que ChatGPT. La nouvelle fonctionnalité a pour objectif de donner des réponses concises et rapides aux utilisateurs, sans qu'ils n'aient à ouvrir les liens vers différents sites. Avec cette technologie pour l'instant exclusive, Microsoft espère grignoter des parts du juteux marché des moteurs de recherche, dont Google s'accapare près de 93%. Mais ce dernier pourrait répliquer dès cette semaine.

La lutte contre l'inflation sera « longue et cahoteuse » prévient Powell, la BCE ne prévoit pas plus de « baisser la garde »

Le président de la FED appelle à la prudence face à l'essoufflement de l'inflation, tout comme la dirigeante de la BCE Isabel Schnabel. Ils rappellent que l'économie n'est pas sortie de la hausse des prix et que cela nécessitera encore de relever les taux. Un avertissement que le FMI leur avait demandé de passer la semaine dernière.

Stellantis, L'Oréal et CMA CGM entrent au capital de NetZero, start-up spécialisée dans la séquestration du carbone

Stellantis, L'Oréal et CMA CGM vont entrer au capital de la startup climatique française NetZero, spécialisée dans la capture et la séquestration du carbone atmosphérique, qui a réalisé une levée de fonds de 11 millions d'euros. Le modèle de NetZero prévoit que le carbone contenu dans les déchets agricoles sera capturé par pyrolyse pour fabriquer du biochar, qui sera ensuite séquestré dans les sols dont la fertilité est augmentée d'autant.

Voitures électriques : le gouvernement s'engage sur un déploiement de 100.000 bornes avant l'été

L'objectif de 100.000 bornes de recharge ouvertes aux voitures électriques en France, fixé initialement pour 2021, devrait être atteint au deuxième trimestre 2023. La France, avec près de 83.000 points de recharge fin 2022 est actuellement le troisième pays le plus équipé d'Europe derrière les Pays-Bas et l'Allemagne qui concentrent la moitié des bornes. La peur de la panne reste néanmoins un des principaux facteurs qui empêche les automobilistes de passer à la voiture électrique.

ARTICLES BONUS

