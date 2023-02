Voitures électriques  : le gouvernement s'engage sur un déploiement de 100.000 bornes avant l'été

Les utilisateurs de voitures électriques devraient bientôt pouvoir s'appuyer sur un parc de bornes de recharge plus dense : « L'objectif des 100.000 bornes de recharge devrait être atteint au deuxième trimestre 2023 », a assuré Olivia Grégoire, ministre des PME, lors d'un débat au Sénat.

La France disposait de près de 83.000 points de recharge fin 2022, après un déploiement accéléré (+53%) sur l'année, selon le baromètre de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere).

Du retard lié à une « pénurie de puces électroniques »

« On a pris un peu de retard, je ne le nie pas : le contexte a été un peu difficile », a souligné la ministre, citant notamment la pénurie de puces électroniques qui frappe l'industrie automobile depuis deux ans. L'objectif de 100.000 bornes « avait surtout pour ambition de donner un nouvel élan aux déploiements. En ce sens, c'est réussi », tempérait mi-janvier Clément Molizon, délégué général de l'Avere-France.

« Plus de 25.000 points de recharge sont sortis de terre en un an, soit plus qu'entre 2016 et 2020 ! », ajoutait-il. « Mais il nous faut maintenir l'effort afin de répondre aux besoins des utilisateurs. »

La peur de la panne reste en effet un des principaux facteurs qui empêche les automobilistes de passer à la voiture électrique. Leur autonomie est limitée à quelques centaines de kilomètres et les recharger peut prendre une vingtaine de minutes à plusieurs heures, selon la puissance de la borne.

Même si la plupart des recharges se font à domicile, le développement de réseaux de bornes pléthoriques et rapides est donc crucial pour les longs trajets, selon les représentants du secteur automobile. L'Union européenne aura besoin de 3,4 millions bornes de recharge en 2030, selon un rapport du cabinet McKinsey, avec des réseaux électriques mis à jour pour tenir le coup. Au total, cela pourrait représenter un coût de 240 milliards d'euros.

Près de 90% des points de recharge proposent une charge lente

La France est le troisième pays le plus équipé d'Europe derrière les Pays-Bas et l'Allemagne qui concentrent la moitié des bornes. Moins de 7% des points de recharge proposent une puissance de charge supérieure à 150 kW. Sur autoroute, toutes les aires des réseaux APRR et AREA sont désormais équipées, comme le demandait la loi. Les aires du réseau Sanef sont équipées à 85% et celles du réseau Vinci devraient toutes être équipées d'ici la fin 2023.

Près de 90% des points de recharge proposent une charge lente, selon le baromètre de l'Avere, et moins de 7% proposent une puissance de charge supérieure à 150 kW, permettant la recharge complète des batteries d'un véhicule en quelques dizaines de minutes. Trente-six pour cent des points de recharge sont installés par des commerces, 35% sur des parkings et 24% sur la voirie.

Les véhicules neufs seront 100% électriques en Europe en 2035

Un déploiement rapide est d'autant plus urgent que les véhicules neufs seront 100% électriques en Europe en 2035. L'industrie automobile insiste sur le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. La part des voitures électriques continue d'ailleurs de progresser sur le marché français en 2022, atteignant 13% des immatriculations totales, contre 10% l'année précédente. De plus, Olivia Grégoire a également indiqué que le gouvernement allait présenter « courant mars » un plan pour développer le rétrofit, qui consiste à convertir des véhicules thermiques à l'électrique.

(Avec AFP)

