Prises de commandes : 2022, l'année de tous les records pour MBDA

Le patron de MBDA Eric Béranger peut être un patron heureux. Il bénéficie à la fois de l'alignement des astres sur les ventes du Rafale à l'exportation (92 Rafale commandés à l'export en 2022) mais aussi du long travail de son prédécesseur Antoine Bouvier, qui a su renouveler la gamme produits du missilier européen et avait également lancé une politique de partenariats internationaux. Eric Béranger poursuit depuis son arrivée en juin 2019 avec habileté cette politique et en récolte logiquement les fruits en y apportant sa marque. Enfin, le contexte international est favorable à la reconstitution des stocks de missiles même si très peu de commandes signées en 2022 ont été la conséquence du conflit russo-ukrainien comme les contrats d'armement des avions et des navires de combat.

Résultat, le PDG de MBDA doit prochainement annoncer des prises de commandes record à hauteur de 8,8 milliards d'euros en 2022 (contre 5,1 milliards d'euros en 2021), dont 6 milliards environ à l'export, selon nos informations. Le record de commandes de 2015 est donc largement pulvérisé (5,2 milliards). Dans ce bilan exceptionnel, ne figure pas la récente commande géante de missiles Aster signée par la la France et l'Italie (2 milliards d'euros) qui a opportunément glissé en 2023.

En 2022, le missilier peut se réjouir d'avoir accroché de nouveaux pays dans son portefeuille clients (Luxembourg, Bulgarie, Croatie...) et de réaliser une belle année dans le domaine naval grâce au VL Mica, qui devient au fil des ans un best-seller à l'export (terrestre et naval). Et la France va enfin commander cette année le VL Mica développé par MBDA sur fonds propres dans les années 2000, pour remplacer les Crotale (Thales) de l'armée de l'air. Deux missiles qui avaient été en concurrence frontale durant de nombreuses années, notamment à l'export, avec son lot d'histoires croustillantes entre les deux groupes.

Contrats Rafale et frégates FDI

Le contrat Rafale aux Émirats Arabes Unis (EAU) aide beaucoup dans ce record. Un tiers des commandes à l'export. Le montant des deux contrats signé en décembre 2021 par Cheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, alors ministre de la Défense et l'homme fort des EAU est vertigineux : 16 milliards d'euros, dont 2 milliards pour les armements fournis par MBDA (missiles air-air Mica NG et missiles de croisière Black Shaheen, variante émirienne du Scalp français) pour équiper les 80 Rafale F4 commandés. Ces contrats ont été mis en vigueur l'année dernière. Bingo...

En Grèce, MBDA a signé en mars deux contrats, l'un pour armer les frégates FDI (600 millions environ), l'autre pour les six Rafale supplémentaires commandés par Athènes. Soit un montant estimé autour de 900 millions d'euros environ. Sur la partie armement des frégates, le missilier fournira à la marine grecque 32 missiles de défense aérienne Aster 30 B1 et huit missiles anti-navires Exocet MM40 Block 3C. Sur les Rafale, MBDA fournira le même armement que celui obtenu dans le contrat signé en janvier 2021 : missile air-air Meteor, missile de croisière SCALP, missile air-air multi-missions MICA, missile anti-navire AM39 Exocet.

MBDA pourrait avoir signé un autre contrat important en 2022 au Koweït en obtenant une commande évaluée entre 700 et 800 millions de dollars pour armer le Typhoon du consortium Eurofighter (BAE Systems, Airbus et Leonardo). Dans le même temps, le Département d'État américain a approuvé l'année dernière la vente d'armes pour les Typhoon pour un montant de 397 millions de dollars (60 missiles à moyenne portée AIM-120 C-7/8, 250 bombes MK-84, 501 bombes MK-83).

Par ailleurs, le missilier a signé de nombreux autres contrats mais de moindre envergure. C'est le cas pour les nouvelles corvettes Gowind de la marine des Émirats Arabes Unis (EAU) qui seront équipées du VL Mica NG de MBDA à la place de l'ESSM de Raytheon prévu initialement. Les corvettes Falaj 2 sont également équipées par le VL Mica de MBDA. Ce missile antiaérien de courte portée a également séduit l'Ukraine (corvettes ADA), la Bulgarie (OPV fabriqués par l'allemand Lürssen) et les Philippines (deux corvettes fabriquées par le coréen Hyundai Heavy Industries). Dans le domaine naval, MBDA avec sa filiale britannique MBDA UK a également rencontré en 2022 des succès avec le missile surface-air CAMM au Pakistan sur les quatre corvettes de classe MILGEM de conception turque et en Pologne sur les trois frégates « Made in British » basé sur la nouvelle frégate Type 31.

Enfin, le Luxembourg a passé commande à l'été 2022 de 90 missiles moyenne portée MMP dits « Akeron MP » devenant un nouveau pays ajouté à la liste des pays européens travaillant avec MBDA. Le gouvernement croate a pour sa part annoncé l'achat de systèmes de missiles de défense aérienne Mistral 3 pour un montant de 72 millions d'euros. Quant à la Pologne, elle a accéléré sa campagne de défense aérienne basée au sol, en attribuant la première phase à MBDA (CAMM) pour un programme de défense aérienne.



Plusieurs commandes domestiques dimensionnantes



C'était l'année du missile CAMM en Italie. Le ministère de la Défense italien a signé fin novembre une commande CAMM-ER pour l'armée de terre et de l'armée de l'air italiennes. D'autres options devraient être signées en 2023 pour compléter les besoins en missiles. Par ailleurs, MBDA et Airbus Helicopters ont été co-contractés pour l'intégration du missile Mistral 3 sur l'hélicoptère d'attaque franco-espagnol Tigre MkIII et du missile MHT (devenu l'Akeron-LP) sur le Tigre français MkIII. Les contrats ont été signés début mars par l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement), au nom de la DGA (Direction générale de l'armement) et de la DGAM (Dirección General de Armamento y Material.



La France a également commandé 200 missiles moyenne portée MMP en 2022, dits « Akeron MP », pour un montant de plus de 40 millions (1.750 missiles commandés). La DGA doit également notifier cette année une nouvelle commande de 200 missiles Akeron MP à MBDA pour atteindre la cible finale de 1.950 MMP dans le cadre de la mise en cohérence de la LPM 2019-2025. Par ailleurs, la Commission européenne a sélectionné en juillet dernier MBDA en tant que coordonnateur pour le projet MARSEUS. Un projet améliore les capacités de tir de combat terrestre au-delà de la ligne de vue (27 millions d'euros).

Et 2023 ?



Après avoir réalisé une très belle année 2022 dans les pays domestiques (France, Italie et Grande-Bretagne) et à l'exportation, MBDA a également très bien débuté l'année 2023 avec la signature de la commande géante (2 milliards d'euros) de la France et de l'Italie portant sur l'acquisition des missiles de la famille Aster. Paris et Rome devraient également concrétiser en 2023 la rénovation des frégates du programme franco-italien Horizon. Ce qui sera bénéfique sur le plan commercial à MBDA. A l'export, l'Indonésie devrait commander des missiles pour armer les six premiers Rafale, puis les 36 autres. D'autres contrats pourraient se finaliser cette année (Inde, Serbie...) MBDA a déjà remporté en Arabie Saoudite un contrat de 118,7 millions de dollars en lien avec les missiles CAMM pour les navires MMSC (Multi-Mission Surface Combatants).

D'une manière générale, MBDA est bien placé pour bénéficier de l'augmentation des dépenses de défense dans un certain nombre de pays européens, qui réévaluent à la hausse leurs besoins en missiles, et profiter à l'export d'opportunités commerciales. Le missilier dispose d'un solide carnet de commandes mai également de prospects en croissance vont tion positive qui vont soutenir les ventes des années à venir. D'autant que les programmes en développement (MICA NG, Spear, SAMP/T NG...) continuent à améliorer les capacités à long terme de l'entreprise dans les domaines aérien, terrestre et maritime. Pour Eric Béranger, le défi majeur sera de livrer toutes les commandes dans un contexte très compliqué sur le plan des ressources humaines (recrutements), de la chaîne de sous-traitance et des approvisionnements. Un défi qui pourrait être explosif...