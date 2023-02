Profits colossaux pour TotalEnergies : près de 40 milliards de dollars de bénéfices opérationnels en 2022

Ils étaient annoncés comme stratosphériques, ils le sont. Ce mercredi, TotalEnergies a annoncé avoir dégagé en 2022 un bénéfice opérationnel de 38, 475 milliards de dollars, en hausse de 90% par rapport à 2021 et un Ebitda (le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de plus de 71 578 milliards de dollars, en hausse de 69%. Le bénéfice net ajusté double quant à lui pour dépasser 36 milliards, alors que le résultat net s'élève lui à 20,5 milliards en 2022, en hausse de 28%. Il s'agit pour le groupe pétrogazier français du plus haut bénéfice jamais réalisé et l'un des meilleurs de l'histoire du CAC40. Sans les pertes comptables liées à son retrait de la Russie, pour un montant de près de 15 milliards de dollars, le bénéfice net ajusté de l'entreprise (qui exclut les éléments exceptionnels) se monte à 36,2 milliards de dollars.

Dividende de 3,81 euro par action

Comme ses concurrentes américaines et britanniques ExxonMobil, Shell, BP..., la majorfrançaise a pleinement bénéficié de la hausse du prix des hydrocarbures, et notamment du gaz, à la suite de la guerre en Ukraine, qui a provoqué la fermeture des gazoducs russes et une course au gaz naturel liquéfié (GNL) pour le remplacer dans toute l'Europe.

Compte tenu de ses résultats, TotalEnergies prévoit de verser à ses actionnaires un dividende total de 3,81 euros par action au titre de l'année 2022, dont 1 euro en dividende exceptionnel, déjà versé en décembre 2022.

L'annonce de ces résultats risque une nouvelle fois de faire polémique, dans un contexte de grogne sociale liée au projet de réforme des retraites et d'inflation. Et ce, même si la major multiplie les gestes en faveur de ses clients. Après la ristourne TotalEnergies a récemment annoncé qu'il contribuera à hauteur d'un rabais de 100 euros par mégawattheure (MWh) au dispositif prévu par Bercy pour contenir la facture d'électricité des très petites entreprises (TPE).

Contribution de solidarité sur les profits

Pas plus tard que la semaine dernière, Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies a indiqué dans le quotidien belge l'Echo que le montant de la contribution de solidarité sur les profits des groupes énergétiques va, au titre de l'année 2022, « dépasser les deux milliards » d'euros dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. En octobre, le groupe avait déjà estimé « à un milliard d'euros l'impact de la taxe de solidarité européenne » en 2022, en précisant que cette taxe de solidarité européenne serait due dans six pays de l'UE: la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, principalement sur ses activités de raffinage, ainsi qu'aux Pays-Bas et au Danemark pour les activités d'exploration et production.

« Le raffinage a perdu de l'argent pendant des années, et maintenant l'année où nous commençons à gagner de l'argent, il est surtaxé comme un superprofit, alors que ce n'est qu'un profit », a regretté Patrick Pouyanné.

Le géant français ne contestera toutefois pas cette contribution au niveau européen. Par contre, il en tirera « les conséquences » : « au Royaume-Uni, nous investirons moins », a-t-il résumé. Patrick Pouyanné a par ailleurs précisé que son groupe paierait « 33 milliards de dollars » en taxes et impôts à travers le monde en 2022. « Nous sommes dans les 10 plus gros contributeurs au monde », dit-il.

Patrick Pouyanné s'attend à ce que le débat sur les « superprofits » des compagnies pétrolières et gazières ressurgisse à l'occasion de publications de leurs résultats annuels.

« Je comprends qu'il y a là un sujet sociétal, collectif, compliqué. Et je comprends comme vous le dites que ça fâche », a-t-il dit à notre confrère belge.

La Commission européenne avait indiqué fin septembre qu'elle voulait réclamer une « contribution temporaire de solidarité » aux producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole qui réalisent des bénéfices massifs grâce à la flambée des cours consécutive à la guerre en Ukraine. Elle doit être fixée à 33% de la part des superprofits de 2022, c'est-à-dire des bénéfices supérieurs de plus de 20% à la moyenne des années 2019-21, tout en tenant compte des mesures prises par les États taxant déjà ces bénéfices. La France l'a transposée dans son budget 2023.

La Commission a pris soin de ne pas utiliser le mot « taxe" car toute disposition fiscale nouvelle à l'échelle européenne aurait requis l'unanimité des Vingt-Sept, procédure plus compliquée et risquée qu'une adoption à la majorité qualifiée.