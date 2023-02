Crédit immobilier : les taux continuent de grimper, le nombre de prêts accordés chute

La hausse des taux de crédit immobilier se poursuit pour le treizième mois consécutif. Selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA, le taux moyen des crédits immobiliers (hors assurance et frais) s'établit à 2,59%, contre 2,34% un mois plus tôt. Ce taux moyen était de 1,12% en janvier 2020. L'augmentation est donc importante d'un mois sur l'autre, de 25 points de base. Cela s'explique par une revalorisation du taux d'usure en janvier plus forte que les précédentes (juillet et octobre).

De son côté, les estimations de la Banque de France retiennent un taux de crédit moyen de 2,2% en janvier. Une différence qui s'explique par des périmètres d'études différents, Crédit Logement étant en amont des dossiers de crédit, alors que la Banque de France ne comptabilise que les dossiers signés, c'est-à-dire ouverts trois ou quatre mois auparavant.

Un taux de 3% à l'horizon

Les taux montent, et ils devraient continuer de le faire de façon régulière avec la mise en place, jusqu'au 1er juillet, d'une mensualisation de la revalorisation du taux d'usure. Au 1er février, le taux d'usure sur un crédit immobilier de plus de 20 ans (65% de la production) est ainsi remonté à 3,79% (assurance et frais compris). Malgré tout, souligne l'Observatoire, la profitabilité de la production « peine à se rétablir », avec une marge qui ne cesse de se dégrader suite au relèvement des taux directeurs de la Banque centrale européenne.

Selon l'Observatoire, les moins bons dossiers de crédit, notamment en termes d'apport personnel, peuvent se voir appliquer des taux supérieurs à 3%, pour une durée de 25 ans. Ce seuil devrait être atteint par le taux moyen des crédits au quatrième trimestre. Le courtier VousFinancer observe, sur la base des barèmes des réseaux bancaires, que les taux progressent moins vite en février qu'en janvier. Les taux affichés grimpent en moyenne à 2,8% sur 20 ans, avec parfois des pointes à plus de 3% sur toutes les durées.

Production de crédit toujours en repli



Le relèvement du taux d'usure en janvier a permis à la production de crédit de rebondir en janvier (par rapport à décembre), de 32% en valeur. Sur un trimestre glissant, la production est toujours en fort recul à la fin de janvier, de 44%. En glissement annuel, la production de crédit est en baisse de 23,5 % fin janvier (contre une hausse de 8% un an plus tôt).

Ce qui confirme le coup de frein sur la production observé depuis l'été dernier. « La demande est fragilisée par les pertes de pouvoir d'achat et la remontée de l'inflation et des taux de crédits », estime l'Observatoire.

La Banque de France note également une baisse de près de 10% de la production en janvier par rapport à décembre, à 13 milliards d'euros, un niveau observé en pleine crise sanitaire en 2020. La Banque de France souligne néanmoins que les conditions de crédit immobilier sont bien meilleures en France que chez nos voisins.