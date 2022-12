Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (défense, Macron, EDF, lait, retraites)

Le Japon, le Royaume-Uni et l'Italie s'allient pour développer un avion de combat de nouvelle génération

Le Japon va collaborer avec le Royaume-Uni et l'Italie pour développer un avion de combat de nouvelle génération d'ici à 2035, ont annoncé vendredi les trois pays, alors que l'archipel nippon cherche à renforcer sa stratégie de défense dans un contexte géopolitique tendu.

L'économie française fait du surplace au dernier trimestre (Banque de France)

La croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait augmenter de seulement 0,1% au cours du dernier trimestre de l'année 2022, conformément aux précédentes prévisions de la Banque de France. La crise énergétique continue de frapper tous les secteurs de l'économie tricolore.

Transition écologique : le budget 2023 encore très loin des promesses de Macron

Les investissements supplémentaires en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique prévus dans le budget 2023 (+3,5 milliards d'euros) sont très éloignés des promesses d'Emmanuel Macron. Pendant la campagne présidentielle, le chef de l'Etat avait annoncé une enveloppe de 10 milliards d'euros en plus chaque année, soit un total de 50 milliards sur l'ensemble du quinquennat. La lutte contre l'explosion des prix de l'énergie a relégué au second plan les enjeux à plus long terme. Résultat, la France risque de prendre un sérieux retard sur ses objectifs de décarbonation de son économie.

Prix du lait : un dialogue de sourds entre producteurs et industriels

Les Assises du lait avaient lieu les 7 et 8 décembre dans les Vosges en présence du ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Interpelé par les éleveurs et la filière du lait, le ministre est revenu sur les questions de rémunération et d'indemnisation à l'heure où l'avenir de l'élevage laitier est très incertain.

Électricité : la consommation des clients d'EDF chute de 10%

Les clients d'EDF, particuliers, entreprises ou tertiaires, ont consommé en novembre 10% d'électricité de moins par rapport à novembre 2021. Un chiffre qui confirme la tendance relevée par le gestionnaire du réseau électrique pour qui la baisse de la consommation nationale « s'amplifie ». Pour faire encore plus d'économies, RTE préconise le déploiement de systèmes de pilotage et de programmation, pour le chauffage et l'éclairage notamment. Cette baisse de consommation intervient alors que 18 des 56 réacteurs nucléaires français sont à l'arrêt pour maintenance ou réparations. Avant un refroidissement des températures dans les prochains jours, des tensions sur le réseau électrique sont à craindre.

ARTICLE BONUS - La pénibilité chez les cadres, la grande oubliée de la réforme des retraites

