Mobile : Free va pouvoir étendre son contrat d’itinérance avec Orange

Cette décision va faire grincer des dents chez SFR et Bouygues Telecom. L'Arcep a annoncé, ce jeudi, qu'elle ne s'opposait pas à la prolongation du contrat d'itinérance entre Free et Orange. Celui-ci permet depuis dix ans au premier d'emprunter les réseaux 2G et 3G du second pour servir ses clients. Ce contrat, qui a déjà été plusieurs fois prolongé, était censé se terminer cette année. Mais le 27 juillet dernier, l'opérateur de Xavier Niel et Orange ont demandé au régulateur son extension jusqu'en 2025.

Ce nouvel avenant a été validé par l'Arcep. « Après examen approfondi, l'autorité conclut qu'il n'apparaît pas nécessaire de demander à Free Mobile et Orange de modifier leur contrat », affirme le régulateur. L'institution dirigée par Laure de La Raudière juge, en particulier, que ses modalités n'entravent pas la dynamique d'investissement de Free dans son propre réseau mobile.

« L'autorité constate une baisse continue, en volume et en proportion, des communications de Free Mobile acheminées en itinérance 2G/3G, et la poursuite de la dynamique d'investissement de l'opérateur dans son réseau propre 3G/4G/5G, précise-t-elle. Le contrat prévoit en outre des modalités incitant Free Mobile à poursuivre les investissements dans ses réseaux propres et à réduire l'utilisation de l'itinérance. »

Bouygues déplore ce « filet de sécurité »

Il n'empêche que ce feu vert va susciter la colère de Bouygues Telecom et de SFR. Tous deux estiment que Free, qui est arrivé sur le marché du mobile en 2012 en cassant les prix, dispose désormais d'un réseau suffisamment étendu, couplé à un bon portefeuille de fréquences. A leurs yeux, cette itinérance n'a plus lieu d'être. Bouygues Telecom qualifie ainsi cette nouvelle prolongation du contrat d'itinérance d'« illégitime » dans une note envoyée à l'Arcep.

« L'itinérance a désormais un tout autre objet : être un filet de sécurité pour Free Mobile lors des défaillances de son propre réseau (pannes ou démontages de sites) et surplus de couverture outdoor/indoor, voix/sms et data bas débit pour Free Mobile, quelle que soit la zone du territoire (zones très denses ou zones moins denses) », fusille l'opérateur dans sa missive, lui qui a particulièrement souffert de l'arrivée de Free dans le mobile.

SFR fustige le « sous-investissement » de Free

Même son de cloche chez SFR. Pour l'opérateur au carré rouge, cette prolongation « ne trouve pas de justifications objectives », peste-t-il dans sa note à l'Arcep. De plus, elle « octroie à Free un avantage concurrentiel inacceptable et induit des effets gravement anticoncurrentiels dommageables au marché », râle l'opérateur de Patrick Drahi. Celui estime, notamment, que l'itinérance « permettra à Free Mobile de continuer à 'sous-investir' par rapport aux autres opérateurs ». Ces piques sont violentes. Mais l'Arcep n'a pas été de leur avis.