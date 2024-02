Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (EDF, Ukraine, leasing social, Airbus, Thales)

EDF met fin à son cauchemar financier et dégage des bénéfices pharaoniques

Le géant électricien français EDF a fini l'année 2023 dans le vert, avec un bénéfice d'exploitation de 13,2 milliards d'euros, grâce au redressement de la production nucléaire lourdement affectée par des problèmes industriels au cours de son année noire en 2022.

Soutien à l'Ukraine : Zelensky en visite à Berlin et à Paris pour signer deux accords de sécurité

Le chef de l'Etat ukrainien va signer deux accords destinés à garantir à son pays un soutien militaire et financier de long terme avec son homologue français et le chancelier allemand. Des accords qui font suite à un engagement pris en marge du Sommet de l'Otan en juillet dernier et qui sont les bienvenus alors qu'une nouvelle aide américaine est toujours bloquée au Congrès. Une situation qui pourrait conduire l'UE à devoir doubler son aide militaire.

Leasing social : Stellantis a décroché 70% des commandes, loin devant Renault

Stellantis a indiqué jeudi avoir remporté 70% des contrats de « leasing social » mis en place par le gouvernement pour faciliter l'accès à la mobilité électrique, tandis que Renault représente 10.000 commandes sur les 50.000 au total. Et le constructeur franco-italo-américain a dénoncé l'arrêt du dispositif décidé par le gouvernement cette semaine, estimant qu'il y a « besoin de ces subventions ».

EXCLUSIF. Ryad a commandé lors du salon World Defense Show quatre A330 MRTT supplémentaires à Airbus pour le compte de la Royal Saudi Air Force (RSAF), selon nos informations. La signature de ce contrat montre que l'Allemagne ne s'est pas opposée à l'exportation vers Ryad de l'A330 MRTT.

Airbus et Thales vont devoir réviser à la hausse le prix des satellites de nouvelle génération

Les activités spatiales ont privé Airbus d'un nouveau bénéfice record en 2023. Le constructeur a été obligé de prendre une provision annuelle de 600 millions d'euros. D'une manière générale, la base de coûts des satellites de nouvelle génération reconfigurables (SDS) pose question.

