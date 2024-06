Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (élections européennes, Free, airbags défectueux, énergie, IA)

Européennes : Emmanuel Macron appelle les électeurs à se rendre aux urnes pour faire barrage à l'extrême droite

À trois jours des élections européennes en France, Emmanuel Macron a appelé jeudi les électeurs à voter afin de contenir la poussée annoncée de l'extrême droite, qui entraverait selon lui les politiques communautaires si elle disposait « d'une minorité de blocage » au Parlement européen.

La proposition de Free pour éradiquer les zones blanches exaspère Bercy et la concurrence

L'opérateur de Xavier Niel appelle à proroger un dispositif visant à apporter une couverture mobile aux territoires qui en sont dépourvus. Il souhaite ainsi que l'exécutif prolonge la durée d'utilisation de ses fréquences en échange d'investissements supplémentaires dans des pylônes de téléphonie. Mais l'initiative fait grincer des dents à Bercy, et suscite les critiques des collectivités comme des autres opérateurs.

Airbags défectueux : Stellantis va rappeler plusieurs millions de voitures supplémentaires

Après les C3 et les DS3, se sont les C4, DS4 et DS5 (Stellantis) produites entre 2009 et 2019 qui vont faire l'objet d'un rappel massif en raison d'airbags défectueux fournis par l'équipementier Takata, selon une information du Parisien. La marque Opel pourrait aussi être concernée.

Énergie : la CGT dépose un préavis de grève entre le 14 juin et le 13 septembre

Dans le cadre d'un projet de révision des grilles des salaires dans le secteur de l'énergie, le syndicat a annoncé, ce vendredi, avoir déposé un préavis de grève couvrant la période du 14 juin au 13 septembre. La CGT prévoit une première mobilisation le 20 juin dans l'électricité et le gaz.

IA : Microsoft, OpenAI et Nvidia dans le viseur des autorités américaines pour pratiques anticoncurrentielles

Le gouvernement américain va enquêter pour déterminer d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles entre géants de l'IA, a rapporté jeudi le New York Times. OpenAI, Nvidia et Microsoft sont dans le radar des autorités. D'après le journal, le ministère de la Justice devrait se concentrer sur le concepteur de semi-conducteurs Nvidia, tandis que l'Agence américaine de la concurrence (FTC) va éplucher les dossiers OpenAI et Microsoft.

