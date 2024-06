Européennes  : Emmanuel Macron appelle les électeurs à se rendre aux urnes pour faire barrage à l'extrême droite

Emmanuel Macron, invité jeudi soir aux 20H de TF1 et France 2, n'a pas dit pour qui voter, mais pour qui ne pas voter. Le chef de l'Etat a appelé les Français à se rendre aux urnes pour contenir la poussée annoncée de l'extrême droite, qui entraverait selon lui les politiques communautaires si elle disposait « d'une minorité de blocage » au Parlement européen. Ainsi, selon lui, une nouvelle percée de l'extrême droite au Parlement européen compromettrait l'avenir de l'Europe, laquelle « n'a jamais été autant menacée ».

Dramatisant l'enjeu, comme lors de son discours de La Sorbonne le 25 avril, il a mis en garde contre « un vote défouloir ». « On voit monter partout en Europe l'extrême droite », a martelé Emmanuel Macron. « Si demain la France envoie une très grande délégation d'extrême droite, si d'autres grands pays le font, l'Europe peut se retrouver bloquée. »

Prié de dire quelles leçons il tirerait d'un éventuel échec dimanche soir, le président a répondu : « J'entends toujours les messages ». Mais, a-t-il lancé, « je ne crois pas aux sondages, je crois aux élections ».

« J'appelle vraiment nos compatriotes à aller voter le 9 juin », a insisté le chef de l'Etat lors de cet entretien sur TF1 et France 2 à Caen au terme d'une journée de commémorations du Débarquement du 6 juin 1944. « Je repense toujours à nos amis britanniques qui ne sont pas allés voter un certain jour de Brexit. Ne pas aller voter, c'est laisser l'avenir de notre continent et de notre pays à d'autres. »