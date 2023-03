Allemagne : les exportations ont progressé de 2,1% en janvier, encore loin des standards habituels

Une éclaircie en ce début d'année de l'autre côté du Rhin. L'Allemagne a exporté pour 130,6 milliards d'euros en données corrigées des variations saisonnières (CVS), ce qui représente une progression des exportations de 2,1% sur un mois en janvier, a indiqué Destatis, l'office allemand des statistiques.

Par rapport à janvier 2022, les exportations, pilier de la puissance économique allemande, ont progressé de 8,6%.

Mais cette hausse « n'est pas suffisante pour compenser la forte baisse de décembre », observent les analystes de ING, selon lesquels « les exportations ne sont toujours pas revenues aux niveaux observés en avril de l'année dernière ».

Seul bon signe, la réouverture de la Chine

« À très court terme, l'affaiblissement continu des carnets de commandes à l'exportation, le ralentissement attendu de l'économie américaine, l'inflation élevée et la forte incertitude laisseront une marque évidente sur les exportations allemandes », estiment-ils, même si la réouverture de la Chine est un bon signe.

Les ventes de biens vers la Chine, premier partenaire économique du pays, ont d'ailleurs progressé en janvier de 1,4%. Sinon, les exportations vers les pays de l'Union Européenne sont en hausse de 0,7%, et de 3,1% vers les États-Unis.

Les exportations vers la Russie, dont le commerce est pourtant visé par de nombreuses sanctions, font un bond de 12,3% en janvier sur un mois, même si leur valeur d'un montant de 1 milliard d'euros les placent très loin des 12,7 milliards exportés vers les Etats-Unis. L'an dernier, l'Allemagne exportait principalement des médicaments vers la Russie, passée du rang de 15e à 23e client du pays.

En revanche, les importations en provenance de Russie reculent de 36,7%.

Des frictions dans la chaîne d'approvisionnement sapent l'ancienne formule de la réussite de l'Allemagne

Au total, les importations de l'Allemagne ont baissé de 3,4%, à 113,9 milliards d'euros, avec un recul plus marqué, de 6%, pour la Chine.

Mais le solde commercial reste largement excédentaire, à 16,7 milliards d'euros en données CVS.

La crise énergétique et l'inflation pèsent sur le dynamisme économique de l'Allemagne dont le PIB a reculé de 0,4% au quatrième trimestre 2022 et qui s'attend à une nouvelle contraction de l'activité au premier trimestre.

Le pays a vu fondre de plus de moitié en 2022 son excédent commercial plombé par les hausses de coûts.

Selon ING, « les frictions dans la chaîne d'approvisionnement et une économie mondiale plus fragmentée continuent de saper l'ancienne formule de réussite de l'Allemagne » dont le commerce extérieur est un des moteurs de la puissance économique.

Le chancelier Olaf Scholz en Inde pour accroître les échanges commerciaux bilatéraux Olaf Scholz, accompagné de représentants de grandes entreprises allemandes dont Siemens, a rencontré la semaine dernière à New Delhi le Premier ministre indien Narendra Modi, et s'est rendu ensuite à Bangalore pour visiter les locaux d'entreprises technologiques allemandes. Selon le chancelier, « il existe un énorme potentiel pour intensifier la coopération, dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'hydrogène, la mobilité, la pharmacie, l'économie numérique, et bien d'autres encore », a-t-il souligné. Olaf Scholz a pu discuter d'une offre de construction par ThyssenKrupp Marine Systems de 6 sous-marins pour environ 5 milliards de dollars. Selon des responsables allemands, il s'est aussi fait l'avocat d'un accord commercial entre l'Union européenne et l'Inde, actuellement bloqué en raison de désaccords sur les droits de douane et l'accès des travailleurs indiens à l'Europe.

(Avec AFP)