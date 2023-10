Allemagne : les exportations reculent pour le deuxième mois d'affilée

Les exportations allemandes ont reculé de 1,2% en août sur un mois, après avoir déjà encaissé -1,9% en juillet (un chiffre qui vient d’être révisé à la baisse). Les facteurs qui expliquent ce repli sont multiples, entre frictions sur la chaîne d’approvisionnement, une économie mondiale plus fragmentée et la capacité croissante de la Chine à produire des biens qu’elle achetait auparavant à l'Allemagne. Une preuve de plus des difficultés traversées par l'économie outre-Rhin, menacée encore une fois par la récession.