Allemagne : Maximilian Krah, le visage sulfureux de l’AfD

Son visage tantôt poupin, tantôt rubicond n'a pas encore été supprimé de toutes les affiches. Maximilian Krah reste la tête de liste de l'AfD (Alternative pour l'Allemagne), le parti d'extrême droite, pour le scrutin européen du 9 juin. Son nom sera bien inscrit sur tous les bulletins de vote. Selon la loi électorale allemande, les partis ne peuvent plus modifier leur liste depuis le 22 avril.

Lire aussiAllemagne : « l'homme malade de l'Europe » table sur un retournement économique au printemps

Ce jour-là, son assistant au Parlement européen était arrêté, soupçonné d'espionnage au profit de la Chine. On lui reproche notamment d'avoir livré à Pékin des informations internes sur « la sécurisation des infrastructures critiques européennes contre l'influence de la Chine ». Jian Guo, un Chinois naturalisé allemand, travaillait pour Krah depuis 2019. En novembre de cette même année, l'élu part tous frais payés en Chine. Il passe plusieurs heures avec le responsable des « missions d'influence politique à l'étranger » des services secrets du régime. Krah n'a jamais démenti cette rencontre.

Une « bombe à retardement »

« Tu es un problème », lui a jeté la coprésidente de l'AfD, Alice Weidel, qui l'a convoqué dès mardi soir. Prié de faire profil bas jusqu'au scrutin, il est déclaré persona non grata aux meetings, comme hier pour le premier grand raout de la campagne. « L'entretien était glacial », raconte un fonctionnaire du parti, qui redoute pourtant que « Champagne Max » ne se laisse pas faire. « Avec lui, on ne sait jamais sur quel pied danser. Cela fait au moins trois ans qu'on lui dit de dégager ce Guo », révèle-t-il. Électron libre qui a fait carrière grâce à ses réseaux soigneusement entretenus dans des réceptions (d'où son surnom), Maximilian Krah est une « bombe à retardement », selon un de ses vieux compagnons de route. « Je m'attends à d'autres révélations d'ici au 9 juin », prévient cet eurodéputé.

Le parquet de Dresde s'intéresse aux sommes d'argent qu'il a perçues

en provenance de Chine et de Russie

Le parquet de Dresde a lancé une préenquête sur le candidat. Le procureur s'intéresse de près aux sommes d'argent perçues par Krah en provenance de Chine et de Russie. En décembre dernier, de passage aux États-Unis pour une soirée de soutien à Donald Trump, l'homme politique allemand a été brièvement entendu par le FBI. Il était en possession de plusieurs milliers d'euros en liquide. Les Américains l'ont interrogé sur des messages échangés avec un oligarque ukrainien prorusse dans lesquels il était question de « compensations ».

Son « Führer » naturel

« Vu son train de vie, je pense que tout ce qu'on lui reproche est possible. Il a perdu les pédales », tente de justifier son collègue à Bruxelles, qui évoque le décès brutal de son épouse juste avant le scrutin de 2019. À l'AfD, « tout le monde connaît ses affinités chinoises et russes! Mais notre cher Max sait très bien qui parmi nous a des cadavres dans son placard », avance un élu d'extrême droite au Bundestag. Comme tous les membres du parti qui ont témoigné pour cet article, il tient à rester anonyme.

« Quand Krah a été désigné pour les élections européennes, j'ai dit à Alice Weidel : "Tu sais qui tu favorises, là ?" Mais elle a persisté. Pourquoi ? », interroge-t-il. Sa proximité avec Björn Höcke a sans doute joué. À la tête de la puissante antenne régionale de l'AfD en Thuringe, la plus influente, donnée à plus de 30 % dans les sondages, c'est l'homme fort du parti, son « Führer » naturel. « Höcke veut une république ethniquement pure, et Krah partage cette vision », souligne Hajo Funke, politologue à l'université libre de Berlin.

D'ailleurs, au congrès de préparation de la campagne des européennes, l'été dernier, seuls ont été adoubés des tenants de la ligne nationaliste identitaire la plus radicale, celle de Krah et de Höcke, qui a imposé dans le programme électoral le principe d'une « remigration » de centaines de milliers de personnes hors d'Allemagne. Le numéro deux sur la liste, Petr Bystron, est d'ailleurs un de leurs proches. Il est lui aussi sous le coup d'une enquête de la justice allemande, après la révélation d'enregistrements et de vidéos le montrant en train de compter 20 000 euros en billets, reçus d'un intermédiaire prorusse.

Cigares, sac Vuitton...

Qui a protégé Maximilian Krah ? « Le parti a intérêt à avoir des personnalités qui attirent l'attention, des profils brillants et obscurs à la fois », analyse le professeur Hans Vorländer, spécialiste de l'extrême droite à l'université de Dresde, la ville d'origine de Krah, dans l'est de l'Allemagne. Il a suivi la trajectoire de celui qu'il décrit comme un « homme à femmes, caméléon insaisissable, narcissique et odieux, ultra-réactionnaire mais indiscipliné ». L'ancien membre de la CDU, passé à l'extrême droite à cause de la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel en 2015-2016, étale ses goûts de luxe : cigares, sac Vuitton, champagne ou whisky hors de prix... À 47 ans, il assume son adiposité dans des costumes cintrés et a fait de sa mèche gominée sa marque de fabrique. Un style tape-à-l'œil, bling-bling, à la Trump. D'ailleurs, il est depuis cinq ans l'un des protégés de Steve Bannon, qui en a fait son « homme en Allemagne » et le conseille à distance.

« Avec lui, l'AfD touche une clientèle électorale différente, plus bourgeoise. On est loin des groupes de skinheads du fin fond de l'Allemagne de l'Est », explique son ancien ami, qui se souvient que Krah a pris des cours pour se départir de son fort accent saxon - marqueur social stigmatisant dans l'Allemagne de l'après-réunification. Mondain et polyglotte, il a étudié à la prestigieuse Columbia Business School de New York. C'est là qu'il se lie d'amitié avec Gleb Nikitin, actuel gouverneur de Nijni Novgorod, nommé par Vladimir Poutine après une carrière express dans les groupes énergétiques russes.

Avocat de formation, il s'est fait connaître au début des années 2010 en défendant l'évêque traditionaliste excommunié William Richardson, qui avait tenu des propos négationnistes. À l'époque, proche de la Fraternité Saint-Pie-X, il fréquente encore les cercles fondamentalistes antiavortement et anti-LGBT. Le 24 février 2022, le jour de l'invasion russe de l'Ukraine, il tweete la photo d'un prétendu tract « woke » distribué dans des écoles avec le commentaire suivant : « Voilà l'ennemi. Pas la Russie. »

Des propos masculinistes

Père de huit enfants nés de quatre unions, il a « des casseroles avec des femmes », attestent plusieurs hommes de son entourage. Sur son compte TikTok, sa vidéo masculiniste, « Les vrais hommes sont des patriotes », a été vue plus d'un million de fois. Il conseille les jeunes célibataires : « Ne regarde pas de pornos, relève la tête, [...] ne te laisse pas convaincre que tu dois être gentil, faible et de gauche ! Et tu verras que ça va marcher avec les filles ! » Dans un autre post, ce petit-fils d'un membre actif du parti nazi (NSDAP) proclame: « Nos ancêtres n'étaient pas des criminels! Qu'ont fait tes parents, tes grands-parents ? Demande-toi comment poursuivre leur œuvre ! » Des concentrés sans tabou des chapitres de son manifeste publié en 2023 chez un éditeur d'extrême droite. Au sein de l'AfD, le contenu a choqué plusieurs élus de l'aile modérée, qui ont parlé d'un livre contre l'État de droit et le droit des peuples.

Pour la première fois, le scrutin européen est ouvert aux Allemands à partir de 16 ans. « Plus de la moitié des Allemands de 14 à 19 ans passent en moyenne quatre-vingt-dix minutes par jour sur TikTok. Cela signifie que nous avons chaque jour une fenêtre de tir de quatre-vingt-dix minutes pour diffuser dans leurs cerveaux », assumait en août dernier Erik Ahrens, le conseiller communication de « TikTok Max ». Que le jeune homme soit membre des réseaux identitaires, proche de néo-nazis notoires, surveillé pour radicalisation ne dérange pas le candidat. Au contraire! Poussés par l'algorithme du réseau social chinois, les contenus provocants de l'AfD totalisaient cet hiver trois fois plus de vues que ceux de tous les autres partis allemands réunis. Et ont fait de Krah la nouvelle star de l'extrême droite... jusqu'à ce que, brutalement, le 11 mars, le réseau limite, de lui-même et sans donner d'explications, l'exposition de ses vidéos!

« J'ai du mal à croire à des coïncidences », avance un proche de Krah. Depuis quelques jours, les langues se délient, et les esprits s'échauffent. « Le contre-espionnage avait ce Guo dans son radar depuis dix ans, nous dit-on. Tout à coup, ils détiennent l'indice confondant pour l'interpeller ? » spécule un fonctionnaire de l'AfD. En effet, le calendrier interroge: l'arrestation de l'assistant espion le soir même de la clôture des listes électorales a eu lieu une semaine exactement après la visite d'Olaf Scholz à Pékin.