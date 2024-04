Guerre en Ukraine : face à la détérioration de la situation, l'Allemagne envoie du renfort

Berlin vient de nouveau au secours de l'Ukraine. L'Allemagne va envoyer un troisième système de défense antiaérienne Patriot à Kiev. « En raison de l'augmentation des frappes aériennes russes contre l'Ukraine, le gouvernement allemand a décidé de renforcer davantage la défense aérienne ukrainienne" avec l'envoi d'un "système Patriot supplémentaire », indique un communiqué du ministère de la Défense allemand. Le transfert de ce système commence immédiatement, a-t-il précisé ».

« La terreur russe contre les villes ukrainiennes et les infrastructures du pays cause des souffrances incommensurables », a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, en annonçant cette décision. « Elle met en péril l'approvisionnement énergétique de la population et détruit l'état de préparation opérationnelle des forces armées ukrainiennes. »