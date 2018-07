Brexit : le chef de la diplomatie britannique à Pékin, Paris et Vienne

Le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt entame lundi une visite en Chine, avant de se rendre en France et en Autriche, des déplacements notamment destinés à aborder le sujet du Brexit, a annoncé son ministère.

À Pékin, Hunt doit rencontrer son homologue chinois Wang Yi, avec qui il discutera de la Corée du Nord, du changement climatique, mais également de leurs relations

commerciales, a indiqué le FCO dans un communiqué.

Chinois et Britanniques ont proclamé ces dernières années une "ère dorée" pour les relations entre leurs pays, qui s'était traduite en 2015 par une visite d'État du président Xi Jinping au Royaume-Uni, au cours de laquelle il avait été reçu en grande pompe par la reine Elizabeth II.

La Première ministre britannique Theresa May s'était elle-même rendue en Chine début 2018.

"Alors que le Royaume-Uni quitte l'UE et devient de plus en plus tourné vers l'extérieur, nous sommes déterminés à approfondir ce partenariat (avec la Chine)", a déclaré Jeremy Hunt, cité dans le communiqué.