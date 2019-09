Climat : les manifestations massives poussent l'Allemagne à débloquer plus de 100 milliards d'ici 2030

Ce vendredi 20 septembre à Berlin (Allemagne) des étudiants et des écoliers participent à la grève mondiale des vendredis pour le climat. (Crédits : Reuters)

Cette somme sera investie "pour la protection du climat et la transition énergétique", selon le texte final d'un accord décroché après plus de 18 heures d'âpres négociations entre les conservateurs de la chancelière et les sociaux-démocrates.