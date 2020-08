Covid-19 : l'UE pré-commande 225 millions de doses du potentiel vaccin de CureVac

Quand le premier vaccin contre le Covid-19 sera-t-il disponible ? S'il est trop tôt pour avoir la réponse à cette question, les gouvernements n'attendent pas de connaître une date de sortie pour commander les doses de potentiels sérums efficaces. Dernière annonce en date, celle d'un contrat d'achat anticipé entre la Commission européenne et la biotech allemande CureVac, a expliqué l'exécutif européen dans un communiqué. L'achat initial serait de 225 millions de doses pour le compte des États membres de l'UE, une fois l'efficacité et l'innocuité d'un vaccin démontrées.

Le contrat envisagé « permettrait à tous les États membres de l'UE d'acheter le vaccin et également de faire des dons à des pays à revenu faible ou moyen ou de le retransférer vers des pays européens », est-il souligné.

Et de quatre

Ce nouvel accord trouvé dans le cadre de l'achat de vaccins par la Commission européenne n'est pas le premier du genre mais le quatrième. Bruxelles a en effet déjà réservé 300 millions du vaccin en préparation du Français Sanofi, et 400 millions de celui de l'Américain Johnson & Johnson. La Commission a par ailleurs signé le 14 août un contrat d'achat anticipé avec le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca pour 300 millions de doses, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires. Ces quatre accords représentent un total de 1.225 milliards de doses pour l'ensemble de l'Union européenne.

« La Commission européenne tient sa promesse d'assurer aux Européens et au monde un accès rapide à un vaccin sûr qui nous protège contre le coronavirus. Chaque cycle de négociations que nous concluons avec l'industrie pharmaceutique nous rapproche de la victoire contre ce virus », s'est félicité la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, citée dans le communiqué jeudi.

Courses aux vaccins et aux traitements

Cette nouvelle annonce intervient en tout cas dans un contexte de course aux vaccins contre le Covid-19. Cet été, pas moins de 168 candidats vaccins sont en cours de développement. Vingt d'entre eux ont déjà entamé leur phase d'essais cliniques, c'est-à-dire testés sur l'être humain. En trois phases, ces essais doivent contrôler que le cocktail est bien toléré par l'organisme, qu'il convient aux différents profils de patients et qu'il se montre efficace en cas de contamination. Parmi eux, quatre ont entamé la phase 3, l'ultime étape.

En parallèle, un grand nombre de médicaments fait actuellement l'objet d'essais cliniques comme le remdesivir, le favipravir et l'aviptadil. Aucun traitement efficace ne devrait cependant être disponible avant le premier semestre 2021, indique IHS Markit, premier fournisseur d'informations et d'expertise sur le marché mondial, l'industrie et les techniques.

