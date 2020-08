La course au vaccin contre le Covid-19 entre dans la dernière ligne droite

Nouvelle annonce dans la course au vaccin contre le coronavirus. La Russie revendique ce mardi avoir développé le premier vaccin "efficace" contre le coronavirus. Vladimir Poutine a en effet affirmé, lors d'une réunion en visio-conférence, que ce vaccin "donne une immunité durable". Le président russe a même indiqué qu'une de ses filles s'était fait inoculer le vaccin, nommé "Spoutnik V", en référence au satellite soviétique, premier engin spatial mis en orbite. Cependant, la Russie n'a pour l'instant publié aucune preuve et la phase 3 ne commence qu'à partir du 12 août.

Quels sont aujourd'hui les pays les plus avancés dans la recherche de vaccin contre le Covid-19 ? Actuellement, on compte cinq vaccins qui sont en phase 3, phase où l'on effectue des essais sur des centaines, voire des milliers, de personnes pour analyser le rapport bénéfices/risques du vaccin, avant l'homologation.

Lire aussi : Coronavirus : les quatre technologies gagnantes pour un vaccin

Les Etats-Unis

Le projet le plus avancé aux Etats-Unis est celui des Instituts nationaux de santé (NIH), associés à la biotech Moderna. La dernière phase (phase 3) des essais cliniques a été lancée fin juillet sur des milliers et, in fine, des dizaines de milliers de participants.

De son côté, la société de biotechnologies américaine Novavax, qui a reçu 1,6 milliard de dollars de Washington pour développer un vaccin, a annoncé mardi 5 août que son vaccin expérimental avait produit de hauts niveaux d'anticorps chez quelques dizaines de volontaires. Selon la biotech, après la deuxième dose, tous les participants vaccinés ont développé des anticorps neutralisants. Le vaccin expérimental a également déclenché une réponse des lymphocytes T, l'autre volet de la réponse immunitaire contre un virus. Ces résultats n'ont cependant pas pour l'instant été évalués indépendamment.

Le Royaume-Uni

Les Britanniques arrivent aussi à tirer leur épingle du jeu. Le futur vaccin contre le Covid-19 qui est développé par l'université d'Oxford en partenariat avec AstraZeneca est également en phase 3. Le vaccin pourrait, selon le directeur général du laboratoire pharmaceutique, être livré d'ici à "la fin de l'année". AstraZeneca espère avoir des résultats de cette phase à l'automne.

La Chine

La Chine a quant à elle développé le Coronavac. Il fait partie des rares vaccins à être en phase 3, la dernière étape des essais cliniques avant l'homologation. L'Indonésie a commencé mardi à tester sur 1.600 volontaires ce vaccin mis au point par le laboratoire chinois Sinovac Biotech. Il est également déjà en test auprès de 9.000 volontaires au Brésil, le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, après les Etats-Unis.

D'autre part, la compagnie pharmaceutique étatique Sinopharm est également entrée dans la phase 3 des essais cliniques depuis la mi-juillet. Cependant, seuls quelques partenariats internationaux ont été annoncés, dont un avec le Brésil et un possible avec l'Indonésie.

L'Allemagne s'allie à la Chine d'un côté et aux Etats-Unis de l'autre

L'Allemagne est également bien avancée avec son partenaire américain puisque Biontech et Pfizer ont fait état de premiers essais concluants début juillet, après des tests sur 45 personnes. Ce projet est désormais entré fin juillet dans la phase 3, une phase d'essais cliniques à grande échelle, avec 30.000 volontaires de 18 à 35 ans.

En ce qui concerne l'alliance germano-chinoise Biontech/Fosun Pharma, les deux laboratoires ont débuté le 5 août une phase d'essais cliniques pour tester un potentiel vaccin contre le coronavirus sur une centaine de personnes en Chine.

Au total, une centaine de vaccins sont actuellement en cours de développement à travers le monde.

Lire aussi : Covid-19: le point sur la course aux vaccins dans le monde

(Avec AFP)