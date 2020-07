En Europe, la reprise en ordre dispersé menace la croissance

(Crédits : Yara Nardi)

L'indice PMI composite de la zone euro, qui rassemble services et industrie manufacturière, est remonté à 48,5 après 31,9 en mai et 47,5 en estimation "flash", se rapprochant du seuil de 50 au-dessus duquel il traduit une croissance de l'activité globale du secteur privé. Malgré ce frémissement, la reprise en ordre dispersé risque de peser à plus long terme sur la croissance de la zone euro minée par des divisions internes.