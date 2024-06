Européennes : le programme de Manon Aubry (LFI) en 3 minutes chrono

TÊTE DE LISTE

AGRICULTURE

La candidate de La France Insoumise (LFI) propose une réforme profonde de la Politique agricole commune (PAC), en passant d'un système d'aide à l'hectare à des aides plafonnées à l'actif, intégrant des critères sociaux et environnementaux. Elle souhaite également renforcer les aides à la conversion vers des modèles de production agro-écologiques.

Elle préconise l'application d'une clause de sauvegarde sanitaire sur les importations, afin de bloquer les productions agricoles contenant des produits interdits en France pour des raisons de santé publique.

La candidate appelle à réviser le processus d'autorisation des pesticides, en évaluant leur toxicité à long terme et leurs effets cocktails, et à maintenir les nouvelles techniques génomiques dans le champ de la réglementation sur les OGM.

Elle demande également d'interdire l'élevage en cage et revoir les aides agricoles pour rémunérer l'engagement des éleveurs en faveur du bien-être animal et de l'environnement.

ÉCONOMIE

Manon Aubry exige l'abolition des règles d'austérité en Europe et de mettre en place un plan d'éradication de la pauvreté. Elle propose la création d'une allocation d'autonomie pour les jeunes et une augmentation de la taxation sur les riches et les superprofits. LFI propose aussi de lutter contre l'évasion fiscale en s'attaquant aux paradis fiscaux européens et en imposant une imposition minimale de 25% pour les multinationales.

Son groupe exige la mise en place d'un SMIC européen d'au moins 75% du salaire médian de chaque pays et l'augmentation de la durée des congés annuels dans l'UE. LFI demande également la sortie du libre-échange et d'instaurer une taxe contre le dumping écologique et social aux frontières de l'Europe, ainsi que de sortir du marché européen de l'électricité pour créer un pôle public de l'énergie.

ENVIRONNEMENT

La candidate exige la sortie du nucléaire et des énergies carbonées pour s'orienter vers un mix énergétique 100% renouvelable à horizon 2050, propose de négocier un traité international de non-prolifération des énergies fossiles et demande d'interdire le lobbying des entreprises du pétrole, du charbon et du gaz dans les institutions publiques.

Le parti LFI souhaite également favoriser le développement des transports publics, en particulier les lignes de fret, les trains du quotidien et les trains de nuit entre pays européens, et rétablir un monopole public du rail.

La candidate propose de protéger les écosystèmes et la biodiversité en portant au niveau international la reconnaissance de l'écocide et en interdisant l'exploitation minière en eaux profondes. LFI veut faire du droit à l'eau un droit fondamental en faisant revenir la gestion de l'eau potable dans le giron du service public et en établissant une tarification progressive de l'eau.

IMMIGRATION

La France Insoumise souhaite agir contre le dérèglement climatique en créant un statut de détresse environnementale pour couvrir les migrations forcées. Le parti propose également de remplacer les accords injustes de commerce et de pêche entre l'UE et les pays en développement par des accords de partenariat durables, et de renforcer l'aide au développement pour atteindre l'objectif de 0,7% du Revenu national brut.

LFI souhaite également ouvrir des voies de migrations légales et sécurisées, et remplacer Frontex par une agence civile de sauvetage en mer et sur terre. Le parti propose de garantir le droit d'asile en Europe en appliquant strictement les dispositifs de droit international et en renégociant le régime d'asile européen commun.

Enfin, LFI souhaite combattre la criminalisation des associations d'aide aux migrants et construire un programme d'aide au retour pour les réfugiés qui le souhaitent.

INTERNATIONAL

La France Insoumise exige un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient et la fin du blocus de la bande de Gaza. Le parti souhaite également poursuivre le soutien à l'Ukraine et agir pour créer un cadre diplomatique permettant d'obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes.

LFI refuse toute participation à une coalition militaire en Asie-Pacifique et souhaite soutenir la relance des cadres de coopération et de paix dans la région.

Le parti souhaite également assurer l'autonomie géopolitique et militaire de la France en refusant une Europe de la défense arrimée à l'OTAN et en renforçant la coordination des positions européennes au sein de l'ONU.

