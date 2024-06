Européennes : le programme de Raphaël Glucksmann (Place Publique / PS) en 3 minutes chrono

TÊTE DE LISTE

Raphaël GLUCKSMANN

Député européen depuis 2019 - 44 ans

Liste « Réveiller l'Europe »

AGRICULTURE

Le candidat Raphaël Glucksmann ambitionne de révolutionner la Politique agricole commune (PAC) en instaurant une Politique agricole et alimentaire commune (PAAC). Cette dernière se concentrerait sur la promotion de l'emploi et la préservation de l'écologie, en versant des aides ciblées plutôt qu'à l'hectare. Pour protéger les agriculteurs, le programme prévoit des prix planchers et l'application de clauses miroirs pour les produits importés, afin de garantir une concurrence loyale.

Parmi les mesures phares, l'interdiction du glyphosate et la vigilance sur les néonicotinoïdes témoignent d'une volonté de réduire l'impact des pesticides. Enfin, la lutte contre l'élevage intensif se traduirait par une réduction des densités d'élevage et la disparition progressive de l'élevage en cage.

ÉCONOMIE

Le candidat souhaite renforcer la production européenne en instaurant une loi « acheter européen », qui subordonnerait l'accès aux soutiens publics à la priorisation des produits et services de l'UE. Pour réduire les inégalités, il préconise un impôt minimal de 2% sur le patrimoine des plus grandes fortunes et une hausse de la taxation des multinationales de 15 à 25%.

Opposé aux nouveaux accords de libre-échange, il plaide pour des clauses miroirs imposant les mêmes normes aux produits importés et pour l'élargissement de la taxe carbone aux frontières de l'UE. Enfin, son programme inclut la création d'une Allocation d'autonomie pour les jeunes Européens de 15 à 25 ans sans emploi ni études, assortie d'un accompagnement personnalisé et d'une formation via l'extension du contrat d'engagement jeune.

ENVIRONNEMENT

Le candidat se fixe comme priorité la sortie des énergies fossiles en Europe, avec un calendrier prévoyant l'abandon du charbon en 2030, du gaz fossile en 2035 et du pétrole en 2045. Pour atteindre cet objectif, il prévoit d'investir massivement dans les énergies renouvelables, qui devraient représenter 75% du mix énergétique de l'UE en 2050.

Par ailleurs, il souhaite adopter un « Pacte bleu » pour protéger les mers et océans, en créant des zones de protection strictes et en excluant les méga-chalutiers des eaux côtières de l'Union. Pour piloter la transition écologique, il propose la création d'une agence de planification écologique européenne, chargée d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Enfin, il entend taxer les transports polluants, notamment les liaisons aériennes, pour financer le développement des infrastructures ferroviaires.

IMMIGRATION

Le candidat Raphaël Glucksmann appelle à renforcer les opérations de sauvetage en Méditerranée en mobilisant des moyens européens pour venir en aide aux migrants en danger. Il préconise également d'abandonner l'externalisation du contrôle migratoire en mettant fin aux accords avec des États tiers qui gèrent et contrôlent les politiques migratoires de l'UE.

Pour améliorer la prise en charge des demandeurs d'asile, il souhaite créer un « espace européen de protection » avec des normes communes sur l'examen et l'attribution du statut de réfugié. Enfin, son programme insiste sur la nécessité de mieux prendre en compte les réfugiés climatiques en définissant un cadre juridique pour l'attribution du statut de réfugié en lien avec les enjeux climatiques.

INTERNATIONAL

Le candidat propose d'augmenter massivement le soutien à l'Ukraine en saisissant les 206 milliards d'avoirs publics russes gelés et en renforçant les sanctions contre la Russie. Pour améliorer la défense européenne, il souhaite créer un fonds de 100 milliards, financé par un emprunt commun, pour investir dans les industries de défense, avec une coordination des commandes par la Commission européenne.

Pour lutter contre les ingérences étrangères, il prévoit d'interdire aux dirigeants européens de travailler pour des entreprises étrangères identifiées comme des menaces potentielles, de multiplier par 10 le budget de l'Agence de cyberdéfense européenne et de créer une commission spéciale pour analyser les risques posés par TikTok. Enfin, il entend exiger que chaque État membre consacre au moins 0,7% de son PIB à l'aide publique au développement.

