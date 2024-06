Européennes : le programme de Léon Deffontaines (PCF) en 3 minutes chrono

TÊTE DE LISTE

Léon DEFFONTAINES

Ancien secrétaire général des Jeunes communistes - 28 ans

Liste « Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel »

AGRICULTURE

Léon Deffontaines propose la création d'un fonds communautaire d'intervention sur les prix et les volumes, qui intégrerait un prix plancher, un prix d'objectif et un prix plafond, ainsi qu'un régime public d'assurance face aux aléas climatiques et sanitaires. Le candidat souhaite également augmenter la part d'aides couplées dans le premier pilier de la Politique agricole commune pour soutenir des pratiques agro-écologiques.

Il propose de renforcer les fonds européens pour le développement des territoires ruraux en intégrant des critères environnementaux et souhaite réorienter la Politique commune de la pêche (PCP) vers la pêche artisanale et créer des Zones de productions halieutiques (ZPH).

ÉCONOMIE

Il propose de favoriser la prise de contrôle publique d'entreprises menacées de délocalisation et de mettre en place un grand plan de relance industrielle avec une baisse des taux de la BCE. Le parti souhaite également ouvrir un moratoire sur les directives de libéralisation et investir massivement dans les infrastructures pour renforcer la qualité et l'accessibilité des services publics.

Le PCF propose également de mettre en place un système européen de plafonnement des loyers, d'augmenter l'offre de logements publics et de lutter contre la spéculation immobilière en adoptant un cadre plus strict contre les plateformes comme Airbnb.

Le candidat souhaite donner plus de droits et de pouvoirs décisionnels aux comités d'entreprises, notamment en leur donnant un droit de veto suspensif sur les décisions de délocalisation.

ENVIRONNEMENT

Léon Deffontaines souhaite relocaliser en Europe les projets miniers pour développer son industrie et arrêter les processus d'externalisation des nuisances. Il propose également de taxer les flux et stockages de données numériques en fonction de leur contribution au réchauffement climatique, et d'agir pour aider les pays qui n'ont pas les moyens d'atteindre les objectifs climatiques. Il souhaite restaurer les écosystèmes dégradés en soutenant les établissements publics scientifiques et en promulguant une loi européenne pour stopper l'arrachage des haies.

Le parti propose également de renforcer les réseaux d'aires protégées et les effectifs de la police de l'Office français de la biodiversité. Enfin, le candidat PCF prône l'organisation d'une conférence pour l'économie et l'écologie bleues et le renforcement du traité sur la haute mer pour protéger les fonds marins.

IMMIGRATION

Le Parti communiste français souhaite une politique migratoire fondée sur l'accueil et la garantie des droits fondamentaux des personnes. Les travailleurs migrants doivent être régularisés et une clé de répartition et une solidarité d'accueil entre les États membres de l'UE doivent être mises en œuvre. Le parti communiste propose également d'organiser un sommet annuel UE-Méditerranée pour promouvoir la coopération, le développement partagé, les droits humains et la sécurité collective dans le bassin méditerranéen.

Le candidat souhaite également refondre et réorganiser Frontex en le plaçant sous le contrôle démocratique des États et en instaurant des voies légales et sûres pour empêcher les morts en Méditerranée ou aux frontières de l'Union. Enfin, il estime que la politique d'aide au développement des pays d'origine doit devenir une priorité de l'UE pour lutter efficacement contre les causes qui contraignent à l'exil.

INTERNATIONAL

Le Parti communiste français souhaite mettre en place une coalition internationale pour la paix en Ukraine, en toute indépendance de l'OTAN et des États-Unis. Cette paix doit reposer sur l'indépendance de l'Ukraine et le retrait des troupes russes.

Le candidat estime que l'Ukraine et la Moldavie ne sont pas prêtes à adhérer à l'UE dans un avenir proche en raison de la corruption endémique et de l'État de droit déficient dans ces pays. Il souhaite également que Cuba soit retirée de la liste des États soutenant le terrorisme et que l'UE prenne des mesures contre les mécanismes extra-territoriaux des États-Unis qui portent atteinte à la politique commerciale et économique des pays et entreprises européens.

