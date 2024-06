Européennes : le programme de Marie Toussaint (Les Ecologistes) en 3 minutes chrono

TÊTE DE LISTE

Marie TOUSSAINT

Député européen depuis 2019 - 37 ans

Liste « Europe Ecologie Les Ecologistes - EELV »

AGRICULTURE

Marie Toussaint, candidate pour les Les Ecologistes souhaitent réformer la Politique agricole commune (PAC) en la transformant en Politique agricole et alimentaire commune (PAAC). Elle propose de distribuer les subventions par unité de main-d'œuvre plutôt que par hectare pour soutenir l'emploi, et d'instaurer des prix planchers garantissant aux agriculteurs d'être payés au moins au prix de production.

Les Ecologistes veulent également sortir des accords de libre-échange pour favoriser les productions européennes, en instaurant un principe de subsidiarité commerciale et en introduisant des mesures-miroirs sur les réglementations sociales et écologiques européennes. Ils souhaitent mettre en place un Fonds de transition vers des pratiques agro-écologiques, en rémunérant les bonnes pratiques écologiques et en réduisant l'utilisation des pesticides, des engrais de synthèse et des antibiotiques destinés aux animaux.

Enfin, la candidate appelle à instaurer un moratoire sur les « fermes-usines » et à conditionner les aides de la PAC à la densité d'animaux pour ne plus financer l'élevage industriel.

ÉCONOMIE

Le groupe Les Ecologistes propose d'investir 260 milliards d'euros supplémentaires par an pour la transition écologique, en priorisant le bâtiment, les transports et l'agriculture. Ils souhaitent également baisser la TVA sur les produits "verts" fabriqués en Europe.

Le parti appelle à instaurer un « droit de véto social » pour évaluer l'impact de tout texte européen sur les plus pauvres et bloquer ceux qui porteraient atteinte à leurs conditions d'existence.

Les Ecologistes proposent également d'instaurer un ISF climatique européen pour les 0,5% les plus riches, ainsi qu'une taxe sur les transactions financières spéculatives et une augmentation de l'impôt minimum sur les sociétés européennes.

ENVIRONNEMENT

La candidate Les Ecologistes propose de créer un nouveau régime juridique pour la nature et la biodiversité, en soutenant au niveau mondial l'établissement d'objectifs contraignants de protection de 30% des eaux et des terres. Au sein de l'Union, elle souhaite mettre en place une Haute autorité européenne aux limites planétaires, composée de scientifiques, chargée d'évaluer la conformité des mesures prises avec le respect des limites planétaires, ainsi qu'un défenseur européen des droits, chargé de la défense de l'environnement et de la justice environnementale dans l'UE.

Les Ecologistes proposent également de prendre le contrôle des six entreprises pétro-gazières européennes les plus polluantes, en rachetant 51% de leurs actions pour devenir majoritaire au capital et forcer la transition vers les énergies renouvelables. Ils entendent créer un Fonds de souveraineté écologique qui deviendrait une « banque du climat ». Ils plaident également pour la création d'un « Pacte bleu » pour les fleuves et les rivières, les mers et les océans, en instaurant un cadre européen de gestion de l'eau avec une lutte contre l'accaparement de la ressource au niveau agricole et la dépollution des eaux sur le principe du pollueur-payeur. Ce pacte interdirait également toute activité industrielle dans les aires marines protégées.

Enfin, la candidate souhaite donner naissance à une forêt primaire en Europe de l'Ouest, en permettant à la nature de « prospérer en libre évolution et sur plusieurs siècles », sans aucune intervention humaine. Elle entend lutter contre l'artificialisation des terres, avec un objectif de Zéro artificialisation nette (ZAN) au niveau européen.

IMMIGRATION

Les Verts s'opposent à la construction de murs aux frontières de l'UE et à l'installation de surveillance biométrique. Ils souhaitent créer et faire reconnaître le statut de réfugié climatique, en ajoutant les critères liés au climat et à l'environnement pour l'octroi de ce statut.

La candidate propose de confier la responsabilité financière et légale de garantir le sauvetage en mer à l'UE, en obligeant l'identification des défunts. Enfin, elle prévoit de mettre en place un plan de régularisation pour les travailleurs sans-papiers dans les exploitations agricoles du sud de l'Europe.

INTERNATIONAL

Les Verts souhaitent renforcer le soutien à l'Ukraine en saisissant les avoirs de la banque centrale russe gelés dans l'UE et en poursuivant les sanctions contre la Russie, notamment sur les importations agricoles. Le parti écologiste appelle également à la reconnaissance de l'État de Palestine au niveau européen et à l'utilisation de tous les leviers diplomatiques possibles pour mettre fin aux bombardements à Gaza.

En matière d'armement, les Verts visent à produire des armes en Europe et à mettre fin aux exportations d'armes vers des pays en guerre ou susceptibles d'utiliser les civils comme cibles.

Enfin, la candidate souhaite renforcer la solidarité avec les pays du Sud en augmentant les financements européens en faveur de leur développement écologique et social.

