Européennes : le programme de Jordan Bardella (RN) en 3 minutes chrono

TÊTE DE LISTE

Jordan BARDELLA

Député européen depuis 2019 - 28 ans

Liste « La France revient ! avec Jordan Bardella et Marine Le Pen »

AGRICULTURE

Le candidat du Rassemblement national (RN) souhaite imposer aux importations le respect des normes environnementales et sociales européennes pour lutter contre les fraudes. Le parti propose également de remplacer la stratégie européenne « De la Ferme à la Fourchette » par une loi « Mangeons français », sans préciser le cadre européen de cette stratégie. Enfin, le RN souhaite simplifier les modalités d'attribution des aides de la politique agricole commune (PAC) en la renationalisant en partie et en l'accompagnant d'aides nationales.

ÉCONOMIE

Le RN souhaite instaurer un moratoire sur la négociation de nouveaux accords de libre-échange et mettre en place une taxe carbone aux frontières. Le parti propose également de réformer le marché européen de l'énergie en rétablissant un prix français de l'électricité et en refusant toute ingérence européenne.

Le RN souhaite également mettre en place une « pause réglementaire » pour simplifier les normes pour les entreprises et mettre fin aux « règles injustes » du travail détaché dans les secteurs du BTP et du transport routier.

ENVIRONNEMENT

Le Rassemblement national souhaite favoriser le localisme dans sa politique écologique, en mettant l'accent sur la relocalisation des activités pour réduire l'empreinte carbone de l'UE. Le parti propose également d'abroger l'interdiction de la vente de voitures thermiques à l'horizon 2035 et de s'opposer au renouvellement du permis de conduire tous les 15 ans et au développement des zones à faibles émissions.

Le RN souhaite également permettre aux États de déroger aux règles de concurrence en matière de transport ferroviaire et renforcer la coopération en matière de gestion et de protection des forêts.

IMMIGRATION

Le Rassemblement national veut restreindre la libre-circulation de l'espace Schengen aux seuls ressortissants des pays membres, en instaurant une « double frontière » française et européenne avec un contrôle aux frontières nationales. Le parti prévoit également de supprimer les subventions publiques aux ONG « pro-migrants » et de « judiciariser l'aide à l'immigration illégale » en mettant sous scellés les bateaux qui « assurent la navette » entre l'Europe et l'Afrique.

Le candidat RN souhaite également organiser le traitement des demandes d'asile dans les pays d'origine, afin d'éviter une « immigration du fait accompli ». Enfin, le parti prévoit de conditionner les aides au développement des États tiers au maintien des populations dans leur pays d'origine, à la lutte contre les passeurs et à la reprise effective de leurs ressortissants expulsés.

INTERNATIONAL

Le candidat souhaite permettre des coopérations militaires entre États membres de l'UE, en particulier dans les domaines de l'industrie de défense et de la projection de forces, afin de réduire la dépendance des armées nationales sur certains équipements. Le parti propose également de privilégier les commandes d'armement à des acteurs européens plutôt qu'américains.

