Européennes : le programme de Marion Maréchal (Reconquête) en 3 minutes chrono

TÊTE DE LISTE

Marion MARÉCHAL

Ex-députée française (2012-2017) - 34 ans

Liste « La France fière, menée par Marion Maréchal, et soutenue par Eric Zemmour »

_____

AGRICULTURE

Reconquête, le parti de Marion Maréchal, souhaite mettre fin à l'objectif de verdissement de la Politique agricole commune (PAC) en supprimant la « conditionnalité des aides » au respect de nouvelles règles environnementales et en arrêtant la politique de conversion vers le bio.

La candidate propose également d'instaurer un moratoire sur le volet agricole des traités de libre-échange avec le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Chili, et de rétablir les droits de douane sur l'importation de produits agricoles ukrainiens.

Reconquête s'oppose également à « l'offensive antispéciste » en soutenant la création d'un intergroupe « biodiversité, chasse et campagne » au Parlement européen et en s'opposant à la réforme des directives sur le bien-être animal. Enfin, le parti souhaite réformer la Politique commune de la pêche en fixant comme objectif la lutte contre la dépendance de l'Europe aux importations de poissons et en supprimant la compétence exclusive de la Commission en matière de gestion des stocks de ressources de pêche.

_

ÉCONOMIE

La candidate Reconquête s'oppose à la création d'un impôt européen, qui, selon le parti, viendrait s'ajouter à la fiscalité nationale. Le parti souhaite également mettre en œuvre un moratoire sur les accords de libre-échange et renégocier les accords actuels en fonction de leur rapport coûts/bénéfices.

Reconquête propose également de supprimer les normes et taxes européennes, notamment en révisant les objectifs de la directive Climat sur la neutralité carbone en 2050 et en supprimant l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à l'horizon 2035.

Enfin, le parti souhaite mettre en œuvre une « préférence européenne » en instaurant une préférence nationale et communautaire dans l'emploi des fonds européens et en assouplissant la législation sur les aides d'État aux industries stratégiques.

-

ENVIRONNEMENT

La candidate de Reconquête souhaite abroger toutes les directives et règlements du Pacte vert, en révisant à la baisse les objectifs de la directive Climat sur la neutralité carbone en 2050, en supprimant l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à l'horizon 2035, la directive imposant 45% de renouvelables dans la production énergétique européenne et la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

Elle veut également supprimer tous les financements de l'éolien et lancer un plan européen de relance de la filière électronucléaire doté de 500 milliards d'euros.

La candidate appelle également à financer un plan européen pour le fret ferroviaire et fluvial, en soutenant l'achèvement du Lyon-Turin et en créant de grandes connexions portuaires et ferroviaires. Son groupe souhaite renforcer les politiques publiques de stockage et de recyclage de l'eau en construisant des bassines et des retenues collinaires.

-

IMMIGRATION

Reconquête veut la création d'une « triple frontière » en rétablissant les frontières nationales pour les extra-Européens, en instaurant un « blocus militaire naval en Méditerranée » et en signant des accords de coopération avec les pays du pourtour méditerranéen.

Le parti souhaite également abolir le pacte migratoire de l'UE et faciliter les procédures d'expulsion en révisant les critères d'octroi de la protection internationale. Reconquête prévoit également de quitter la Cour européenne des droits de l'homme et de modifier la réglementation sur le non-refoulement pour autoriser l'expulsion de migrants ayant traversé plusieurs « pays sûrs ».

Enfin, la candidate veut supprimer les subventions aux ONG « pro-migrants » et poursuivre en justice celles qui participent au trafic d'êtres humains.

-

INTERNATIONAL

La candidate Reconquête souhaite lutter contre les ingérences islamistes de la Turquie et du Qatar en arrêtant les financements européens à la Turquie et en renégociant les accords économiques.

Elle s'oppose à la création d'une armée européenne et au partage de la dissuasion nucléaire française et propose également de sanctionner les pays et les sociétés impliqués dans le trafic de drogue, en particulier en Amérique du Sud et au Maghreb.

_______

COMPAREZ LES PROGRAMMES

Les programmes des autres candidats en 3 minutes chrono :