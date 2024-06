Européennes : le programme de François-Xavier Bellamy (LR) en 3 minutes chrono

TÊTE DE LISTE

François-Xavier BELLAMY (LR)

Députée européenne depuis 2019 - 38 ans

Liste « La Droite pour faire entendre la voix de la France en Europe »

AGRICULTURE

François-Xavier Bellamy sous l'étiquette LR souhaite augmenter le budget de la Politique agricole commune (PAC) et de la Politique de pêche commune (PCP) en redéployant des dépenses européennes inutiles. Il propose de limiter l'accès des produits agricoles ukrainiens au marché intérieur européen en mettant en place des clauses de sauvegarde.

Il veut abroger certaines dispositions du Pacte vert européen qui, selon lui, favorisent la décroissance agricole, et appelle à un moratoire sur toute nouvelle norme pour la prochaine mandature. Enfin, son groupe propose d'autoriser des taux de TVA adaptés pour les produits les moins polluants ou consommés en circuits courts.

ÉCONOMIE

Le parti LR demande la création d'un livret d'épargne européen pour financer les secteurs stratégiques tels que la défense, le numérique, les biotechnologies et la transition écologique.

Le candidat souhaite mettre en place un plan de réindustrialisation et de relocalisation en Europe, en créant un fonds d'aide à la reconversion des friches industrielles et en levant l'interdiction des aides d'État sur certains secteurs stratégiques. Il souhaite également limiter la création de nouvelles normes en exigeant que la Commission propose des mesures concrètes non normatives pour chaque projet de nouvelle norme.

Enfin, le parti LR exige des clauses miroirs dans les accords de libre-échange pour protéger les intérêts européens.

ENVIRONNEMENT

Les Républicains souhaitent revenir sur l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs en 2035 au sein de l'UE, en défendant un « principe de liberté technologique ». Son candidat propose également de financer un programme de construction de centrales nucléaires en Europe, en affichant son hostilité face aux éoliennes.

Le parti de François-Xavier Bellamy souhaite également taxer davantage les produits importés qui ne respectent pas les exigences environnementales de l'UE en complétant le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF). Enfin, il propose de mettre en place une taxe européenne sur les centrales à charbon et une taxe sur la mise en décharge et l'exportation de déchets.

IMMIGRATION

Les Républicains proposent de redéployer des fonds européens vers la construction de barrières physiques à l'Est de l'Europe et le déploiement de forces maritimes en Méditerranée pour lutter contre l'immigration illégale. Le candidat veut également augmenter les effectifs de Frontex à 30 000 agents pour organiser des « retours collectifs » de migrants en situation irrégulière.

LR demande de suspendre les coopérations avec les pays qui n'appliquent pas d'accord de réadmission et d'instaurer des sanctions financières à l'encontre des pays « non coopératifs » en matière de lutte contre l'immigration illégale, notamment en gelant leurs avoirs et en suspendant les transferts de fonds de l'UE.

INTERNATIONAL

Le candidat des Républicains cherche à renforcer le soutien à l'Ukraine en tant qu'État associé à l'Union européenne, plutôt que de lui promettre une adhésion et propose également d'imposer à chaque État membre de consacrer au moins 3% de son PIB à la défense, même pour ceux qui ne font pas partie de l'OTAN. LR souhaite tripler le budget du Fonds européen de défense et privilégier les commandes d'armement envers des entreprises européennes.

Enfin, le candidat propose de former chaque jeune Européen aux « enjeux de la défense opérationnelle » pendant deux mois.

