Européennes : le programme de Valérie Hayer (Renaissance) en 3 minutes chrono

TÊTE DE LISTE

Valérie HAYER

Présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen - 38 ans

Liste « Besoin d'Europe »

____

AGRICULTURE

La candidate de Renaissance souhaite transformer et simplifier les procédures de la Politique agricole commune (PAC) en orientant les aides vers les nouvelles générations d'agriculteurs et les pratiques respectueuses de l'environnement. Elle propose également d'adopter un équivalent européen à la loi Egalim pour lutter contre la concurrence déloyale et rémunérer les producteurs à leur juste valeur.

Pour favoriser l'achat de produits locaux, elle entend faire évoluer les règles des marchés publics pour privilégier les circuits courts et les produits locaux, notamment dans les écoles et les hôpitaux. Enfin, elle souhaite protéger la pêche française lors de la renégociation des accords du Brexit en assurant le maintien des licences de pêche françaises et européennes pour l'accès aux eaux britanniques.

-

ÉCONOMIE

Le parti Renaissance propose de compléter le Pacte vert avec un plan « Europe 2030 » visant à lancer les premiers petits réacteurs nucléaires (SMR) européens en 5 ans, produire 10 millions de véhicules propres et un avion vert européen d'ici 2030, ainsi que doubler la part du fret ferroviaire et des trains de nuit. Pour favoriser l'investissement, son groupe politique souhaite mobiliser 1.000 milliards d'euros et créer un livret d'épargne européen.

La candidate entend également imposer un « bouclier commercial européen » avec des « règles miroir » pour les produits importés et des droits de douane en réponse aux tarifs douaniers contre les entreprises européennes. Elle appelle à abandonner l'accord Mercosur et à adopter la « préférence européenne » en conditionnant toute aide publique à une obligation de localisation ou de rapatriement de la production en Europe, ainsi qu'en intégrant des règles de préférence européenne dans les marchés publics.

-

ENVIRONNEMENT

La candidate Renaissance propose un « Pacte bleu » pour protéger les espaces maritimes européens, en s'engageant contre l'exploitation minière des grands fonds marins et en favorisant la production de plastique 100% recyclable. Elle souhaite également étendre la taxe carbone aux frontières en incluant les produits manufacturés très polluants, notamment dans le secteur automobile.

Pour améliorer la protection civile, Renaissance appelle à doubler les moyens de la Force européenne, notamment en augmentant le nombre de Canadairs disponibles pour lutter contre les incendies.

Enfin, la candidate souhaite renforcer la politique européenne du bien-être animal en interdisant les « fermes-usines » et certaines pratiques comme l'ablation des queues et des cordes vocales.

-

IMMIGRATION

Valérie Hayer souhaite renforcer la sécurité aux frontières de l'UE en augmentant le nombre de garde-frontières et garde-côtes européens jusqu'à 30 000. Elle veut également négocier des accords stratégiques avec les pays d'origine pour faciliter le retour des migrants en situation irrégulière, en visant un objectif de 200 000 retours volontaires par an.

En cas de non-coopération, des mesures de rétorsion seraient mises en place. Par ailleurs, Renaissance propose d'octroyer 100 000 visas prioritaires pour les métiers en tension et les chercheurs et entrepreneurs, en simplifiant les procédures administratives.

-

INTERNATIONAL

Le parti Renaissance propose un plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour renforcer la défense européenne. Le parti souhaite que chaque État membre consacre 2% de son PIB à la défense d'ici 2025, puis 3% d'ici 2030. Un Fonds européen de soutien aux industries de défense serait créé pour financer des productions européennes pour les armées.

La candidate souhaite également instaurer une Force de réaction rapide européenne de 5 000 agents pour des missions d'urgence en dehors de l'UE. Elle appelle également à poursuivre les initiatives diplomatiques en faveur de la paix et de la liberté en Europe et au Proche et Moyen-Orient, en développant les relations diplomatiques et partenariats stratégiques avec les pays tiers et en apportant un soutien militaire dans la durée à l'Ukraine.

