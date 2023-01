Net ralentissement de l'inflation en Espagne à 5,7% sur un an en décembre

Avec une inflation qui atteint 5,7% sur un an en décembre, l'Espagne fait figure de bon élève en Europe. Ce chiffre est inférieur de 1,1 point à celui de novembre (6,8%) et de 1,6 point au niveau d'octobre (7,3%), selon l'institut national des statistiques (INE). Il confirme le net ralentissement de l'inflation par rapport au pic de 10,8% atteint en juillet, qui constituait un record depuis le début des séries statistiques il y a 38 ans.

Baisse des prix des carburants et des billets d'avion

D'après l'INE, cette dynamique s'explique principalement par la baisse des prix des carburants, qui ont chuté de 11,4% sur un mois, et des billets d'avion, en baisse de 5,1% par rapport à novembre. Les prix de l'alimentation ont à l'inverse de nouveau augmenté (+1,6% sur un mois), tirés par ceux des produits laitiers (+3,7%), des légumes (+2%) et de la viande (+1,3%). En début de semaine, la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, a déclaré qu'elle allait demander à l'Union européenne de prolonger l'exception ibérique au mécanisme européen des prix de l'électricité. Ce régime dérogatoire doit en principe s'éteindre le 31 mai prochain.

L'Espagne termine l'année bien en dessous de la moyenne de la zone euro et de l'Union européenne

« Ce qui apparaît clairement, c'est que l'inflation a chuté très rapidement, de cinq points en cinq mois depuis le pic de juillet », s'est félicitée la ministre espagnole de l'Economie, Nadia Calviño, sur la radio publique RNE. Avec ce chiffre, l'Espagne a « terminé l'année bien en dessous de la moyenne de la zone euro et de l'Union européenne, et nous devons continuer sur cette voie en 2023 », a-t-elle ajouté. Dans la zone euro, le taux d'inflation était encore de 9,2% en moyenne en décembre, malgré deux mois de baisse consécutifs.

Seul point noir, l'inflation sous-jacente - qui ne tient pas compte de certains prix comme ceux de l'énergie - a progressé de 0,7 point à 7% sur un an, en raison de la hausse des prix alimentaires. « Nous espérons » que ce chiffre « commence également à baisser », grâce aux mesures récemment prises par l'exécutif pour contrer la flambée des prix alimentaires, a souligné Nadia Calviño.

Suppression de la TVA sur les denrées de première nécessité

Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez a annoncé fin décembre la suppression de la TVA sur les denrées de première nécessité, dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide de 10 milliards d'euros pour les contribuables.

Cela porte à 45 milliards d'euros le total des mesures prises cette année par le gouvernement pour aider les Espagnols à faire face à l'explosion de l'inflation, d'après l'exécutif.

