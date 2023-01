L’Allemagne a moins exporté en novembre mais reste largement excédentaire

Le commerce allemand se porte toujours bien, malgré la situation économique mondiale compliquée. La première économie européenne a exporté pour 135,1 milliards d'euros de biens, en données corrigées des variations saisonnières (CVS), en novembre, a indiqué l'office allemand des statistiques Destatis, jeudi. Par rapport à novembre 2021, cet indicateur très suivi de l'économie allemande gagne 13,3%.

Il s'agit cependant d'un recul de 0,3% sur un mois. Aussi, des analystes sondés par Factset s'attendaient, à l'inverse, à un rebond de près de 0,7%. Une baisse mensuelle qui fait suite à un très bon mois d'octobre où Berlin a vu ses exportations atteindre 135,5 milliards d'euros.

L'Europe, les Etats-Unis et la Chine ont moins importé de produits allemands

Les exportations vers les pays tiers se sont dans l'ensemble tassées de 0,1% sur un mois, selon Destatis. L'Union européenne a acheté 73 milliards d'euros de biens à l'Allemagne, soit une baisse 0,4% par rapport à octobre. Les exportations vers la Chine ont chuté d'1,5% sur un mois en octobre, pour s'établir à 8,8 milliards d'euros. Les restrictions sanitaires contre le Covid ont notamment pénalisées lourdement l'économie.

Les Etats-Unis sont restés le premier client de l'Allemagne, malgré une chute similaire de 1,5% de leurs achats de produits « made in Germany. »

Un pays toujours modèle dans le solde commercial mais menacé de récession

Si Berlin a moins vendu, elle a aussi moins acheté. Les importations de l'Allemagne ont chuté de 3,3%, à 124,4 milliards d'euros, avec un recul plus marqué, de près de 8%, pour les importations de produits chinois. Cette baisse des deux côtés de la balance commerciale maintient donc le pays en fort excédent commercial à +10,8 milliards d'euros durant le mois de novembre en données CVS. L'excédent allemand s'établissait à 6,9 milliards d'euros en octobre quand la France affichait un déficit commercial de 14,4 milliards d'euros.

Pour rappel, sur toute l'année 2021, l'Allemagne a connu un excédent de 178,4 milliards d'euros, quand la France affichait un déficit de 57,1 milliards d'euros.

Mais les beaux jours des exportateurs d'Outre-Rhin sont peut-être comptés. « La faiblesse persistante des exportations au quatrième trimestre suggère que les craintes de récession (en Allemagne) sont réelles », commente Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Sur le deuxième trimestre (juillet-septembre), le produit intérieur brut (PIB) allemand n'a progressé que de 0,4% sur un an d'après Destatis. Sur toute l'année 2022, la croissance de l'économie allemande s'établit à 1,3% en données corrigées de prix et effets de calendrier. Une croissance toujours là, mais très timide à cause d'une inflation à 8,6% en décembre et même 10% en octobre tirée par une hausse des prix des matières premières et par une pénurie de gaz russe dont est très dépendante l'Allemagne. Les prévisions d'automne du gouvernement allemand tablent sur une chute de 0,4% du PIB l'an prochain.

ZOOM - Chute des commandes industrielles en novembre L'année 2023 devrait être beaucoup moins bonne pour le solde commercial allemand car les commandes passées à l'industrie allemande ont chuté de 5,3% en novembre 2022 sur un mois, atteignant leur plus bas niveau depuis juillet 2020. Sur un an, cet indicateur, qui donne un avant-goût de la production industrielle, a reculé de 11%. « Cela signifie que la tendance baissière observée depuis février de l'an dernier se poursuit, après une brève stabilisation en octobre (+0,6 %) », précise le ministère dans un communiqué en ajoutant cependant que « le carnet de commandes de l'industrie reste élevé, ce qui soutient actuellement la production. »

(Avec AFP)