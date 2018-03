L'Europe verse 6,7 milliards d'euros de crédits à la Grèce

Le fonds d'assistance de la zone euro a autorisé mardi le versement de 6,7 milliards d'euros de nouveaux crédits à la Grèce dans le cadre de son programme de renflouement en cours. Cette décision vient confirmer un accord politique passé par les ministres des Finances de la zone euro ce mois-ci.

Une première tranche de 5,7 milliards d'euros sera versée mercredi et le solde après le 1er mai, précise le Mécanisme européen de stabilité (MES). Le versement de la seconde tranche d'un milliard d'euros sera subordonné aux progrès enregistrés par Athènes dans "la réduction de ses arriérés de paiement et l'amélioration de l'efficacité" de son régime d'adjudications, indique le MES.

Athènes doit privatiser ses marchés de l'électricité et du gaz

Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, s'est félicité de cette décision et a appelé la Grèce à achever avec succès le programme de renflouement en cours. Athènes doit mettre en oeuvre avant août davantage de réformes, notamment la privatisation et la libéralisation de ses marchés de l'électricité et du gaz, pour obtenir à nouveau des fonds.

"La décision prise ce jour par le conseil d'administration du MES reconnaît le travail difficile fourni par le gouvernement grec et la population pour finaliser un vaste ensemble de réformes", a déclaré Klaus Regling, le directeur général du MES.

Ces nouveaux fonds seront utilisés pour le service de la dette, le paiement d'arriérés et la constitution d'une trésorerie, poursuit le MES.

Un nouvel allègement de la dette pourrait être envisagé

La trésorerie pourrait s'élever à 20 milliards d'euros à la fin du plan de sauvetage, un montant dont les responsables de l'Union européenne estiment qu'il pourrait contribuer à une croissance durable et aider le pays à se financer sur les marchés dans des conditions plus avantageuses.

Un nouvel allègement de la dette grecque, l'une des plus importantes au monde proportionnellement à son économie, pourrait être décidé à la fin du plan de sauvetage, qui arrive à échéance en août 2018, dans le cadre de nouvelles conditions restant à définir.