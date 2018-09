L'Italie mise sur une croissance de 1,6% en 2019

Le ministre italien des Finances Giovanni Tria assure que la croissance sera de 1,6% en 2019 en Italie et qu'elle permettra de réduire l'endettement, en dépit d'un déficit public à 2,4% du PIB, dans un entretien dimanche avec le journal économique Il Sole 24 Ore.

"La relance des investissements publics est fondamentale pour rattraper le 'gap' de croissance qui, depuis des décennies, nous place à un point sous la moyenne des autres pays de la zone euro", assure Giovanni Tria.

Ces investissements, de l'ordre de 15 milliards d'euros sur trois ans, permettront de récupérer "la moitié des pertes accumulées au cours des dix dernières en ce qui concerne le PIB", ajoute le ministre.

Le pari de la pédagogie

L'objectif reste néanmoins ambitieux compte tenu des prévisions de croissance avancées jusqu'à présent: 0,9% en 2019, selon la Commission européenne. Si cela ne devait pas fonctionner, des clauses de sauvegarde sont alors prévues pour contenir le déficit à 2,4% du PIB au cours des trois prochaines années, assure le ministre. Ces clauses de sauvegarde concerneront les dépenses qui devront baisser si l'objectif de 2,4% n'est pas atteint, précise-t-il.

La réduction de l'endettement, qui atteint plus de 130% du PIB, le niveau le plus élevé dans la zone euro après la Grèce, "n'est pas brutale mais plus importante que celle réalisée jusqu'à présent", explique Giovanni Tria, qui ne se dit pas inquiet de la réponse des marchés.

"Mon souhait est qu'en expliquant le budget que nous sommes en train de préparer et les instruments que nous mettons en oeuvre pour l'objectif central de la croissance, l'inquiétude se calme", déclare-t-il dans cet entretien au quotidien des affaires italien.

" L'équilibre budgétaire reste notre objectif fondamental"

Les marchés ont réagi négativement vendredi à l'annonce d'un projet de budget prévoyant un déficit public à 2,4% au cours des trois prochaines années, loin du chiffre de 0,8% sur lequel s'était engagé le précédent gouvernement de centre-gauche. Samedi, le président italien Sergio Mattarella a lancé un avertissement au gouvernement , en affirmant que la Constitution italienne obligeait ce dernier à respecter les équilibres budgétaires au nom de la défense des intérêts des épargnants.

"Je suis parfaitement d'accord avec le président de la République. L'équilibre budgétaire reste notre objectif fondamental, même si le chemin pour l'atteindre est rendu plus long pour faire place à l'exigence fondamentale de relancer la croissance", assure encore Giovanni Tria.

(Avec AFP)