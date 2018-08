Crise migratoire : le bras de fer se durcit entre Bruxelles et l'Italie

Les tensions entre l'Italie et ses partenaires européens se sont accrues depuis l'arrivée au pouvoir début juin à Rome de la coalition formée par la Ligue et les contestataires du Mouvement 5 Etoiles. Matteo Salvini a affirmé à plusieurs reprises que l'Italie, où plus de 650.000 migrants ont débarqué depuis 2014, "ne serait plus le camp de réfugiés de l'Europe" (Crédits : Antonio Parrinello)

Le vice-président du Conseil italien et leader du mouvement Cinq étoiles, Luigi di Maio, et le ministre de l'Intérieur et chef de file de la Ligue (extrême-droite) Matteo Salvini, ont menacé vendredi de réduire la contribution italienne au budget européen tant que la question migratoire ne serait pas résolue .