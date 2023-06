L'Italie peine à mettre en œuvre son plan de relance financé par l'Europe, l'horloge tourne

Selon l'aveu même du gouvernement Meloni, l'Italie connaît de nombreux « obstacles » dans sa course contre la montre pour mettre en œuvre d'ici 2026 tous les projets de son plan de relance financé par des fonds européens. La Commission européenne avait épinglé fin mai les retards dans la mise en œuvre du plan de relance de l'Italie, l'un des pays les plus endettés de l'UE, rappelant que la date butoir était bel et bien 2026.