Le prix du fret maritime s'enflamme et menace la reprise en Europe

La pandémie continue de faire disjoncter les circuits du commerce mondial. Selon une récente étude du spécialiste de l'assurance-crédit Euler Hermes, le prix du fret maritime en provenance de Chine pour les firmes européennes pourrait flamber de 6% d'ici la fin du mois d'avril en Europe. Du côté des Etats-Unis, cette hausse serait plus contenue (+2%). Depuis maintenant plusieurs mois, de nombreux industriels et économistes tirent la sonnette d'alarme sur ces risques. Certains sites freinent leur production en raison des pénuries de conteneurs.

La pénurie de conteneurs fait flamber les prix

Le marché du fret maritime est actuellement sous haute tension. En effet, de nombreux porte-conteneurs et conteneurs sont actuellement bloqués dans les ports en raison notamment de la mise en oeuvre des restrictions sanitaires. Résultat, il n'y a actuellement pas assez de caissons en Chine pour assurer les livraisons vers le reste du monde. Ce qui fait flamber les prix du fret à l'échelle du globe. Le Freightos Baltic Index, un indice qui mesure le prix du transport par conteneurs a presque quadruplé en trois mois pour la route de la Chine vers l'Europe, passant de 2.119 dollars le 1er novembre à 7.827 dollars la semaine dernière. Du côté du cabinet de conseil Drewry, l'indice mondial du conteneur s'est envolé ces derniers mois. "Le prix du fret maritime entre l'Europe et l'Asie a pratiquement quadruplé et celui entre les Etats-Unis et l'Asie a doublé ces derniers mois" explique Françoise Huang, économiste Asie chez Euler Hermes interrogé par La Tribune.

