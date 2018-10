Nouvelle hémorragie électorale en Hesse : Merkel quitte la présidence de la CDU

(Crédits : Reuters)

Tirant les conséquences d'une douloureuse débâcle électorale dans le Land de Hesse le 28 octobre, la chancelière Angela Merkel a annoncé qu'elle ne se représentera pas à la présidence de la CDU en décembre à Hambourg et qu'elle se retirera de la chancellerie à l'issue de son quatrième (et dernier) mandat, en 2021. La course à la succession s'ouvre en Allemagne.