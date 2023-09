Pénurie d'eau : l'Espagne investit 12 milliards d'euros pour moderniser ses infrastructures

En voie de désertification sur une partie de son territoire, l'Espagne s'apprête à investir 11,84 milliards d'euros d'ici 2027 pour compenser le manque d'eau, selon un rapport gouvernemental publié mardi, notamment en misant sur la désalinisation d'eau de mer ou la réutilisation des eaux usées, comme le fait déjà la région agricole de Murcie.

Lire aussiLégislatives en Espagne: le candidat de droite promet 44 milliards d'euros pour l'eau

Cette somme globale, qui regroupe en fait des enveloppes déjà prévues dans le cadre de plans votés ces derniers mois, concernent les différents bassins hydrologiques du pays. Elle intègre par ailleurs des mesures adoptées face à la sécheresse à laquelle est confrontée le pays depuis deux ans - dont une enveloppe de 1,4 milliard d'euros débloquée au printemps. Le sujet d'un grand plan de modernisation des infrastructures de l'eau avait déjà occupé la campagne législative du mois de juillet. La droite menée par Alberto Núñez Feijóo avait proposé un plan massif de 44 milliards d'euros d'investissement.

Sécheresse exceptionnelle depuis 2021

« L'urgence climatique provoque des sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses et l'Espagne se trouve dans une situation de plus grande vulnérabilité que d'autres États membres de l'UE », ont insisté les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture dans un communiqué commun. La situation du pays « nécessite une réponse ferme et efficace de la part des autorités, dans laquelle l'investissement public apparaît comme un élément clé », ont ajouté les ministères.

Selon le gouvernement, l'argent servira à moderniser le système de canalisations afin de réduire les déperditions, en plus de la désalinisation et du recyclage de l'eau. Trois milliards seront par ailleurs investis pour encourager l'essor des nouvelles technologies d'optimisation de l'eau, allant du « big data » et de l'intelligence artificielle dans la gestion de l'eau.

L'Espagne subit une période de sécheresse exceptionnelle depuis 2021, à laquelle les pluies torrentielles tombées ces derniers jours n'ont pas permis de mettre un terme. Aujourd'hui, 27,4% du territoire espagnol est actuellement en état d'alerte pour manque d'eau. Ce manque de précipitations affecte fortement la production agricole, qui devrait chuter cette année, selon le ministre de l'Agriculture Luis Planas.

Lire aussiEspagne : Le saoudien STC devient le premier actionnaire de Telefonica dans un contexte de forte concurrence

En conséquence, la production de céréales s'effondre et ne devrait pas dépasser 11 millions de tonnes, contre 18 à 24 millions en temps normal. De même, La production d'huile d'olive, pour sa part, devrait rester inférieure à un million de tonnes, alors qu'elle avait atteint 1,48 million en 2021-2022. Cela va pousser l'Espagne à importer beaucoup plus que d'ordinaire pour satisfaire ses besoins, a précisé Luis Planas.