Attaquée en Espagne par Ouigo, la Renfe défie la SNCF en lançant ses premiers TGV en France

La Renfe, société de transport ferroviaire espagnole, a annoncé ce lundi l'ouverture son arrivée sur la marché de la grandes vitesse ferroviaire en France en lançant en juillet deux lignes entre Barcelone et Lyon d'une part et entre Madrid et Marseille d'autre part. Pour le groupe espagnol attaqué sur son marché par Ouigo, la filiale low-cost de la SNCF, il s'agit de se positionner comme un « opérateur de référence » sur le marché français, récemment ouvert à la concurrence.