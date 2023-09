Séisme au Maroc : Rabat accepte l'aide de l'Espagne, du Qatar, des Emirats et du Royaume-Uni

Le gouvernement marocain a annoncé ce dimanche avoir donné son feu vert pour recevoir l'aide de quatre pays seulement après le puissant séisme intervenu vendredi soir qui a fait plus de 2.100 morts : l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis. La France qui avait l'un des premiers pays à proposer son aide, ne figure pas dans la liste.

« A la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée (...) maintenant c'est évidemment aux autorités marocaines d'en décider en fonction de leur évaluation sur le terrain et pour que ce soit fait en bon ordre », a déclaré samedi matin Emmanuel Macron.

Le ministère de l'Intérieur marocain a indiqué dans un communiqué que le Maroc avait répondu favorablement, « à ce stade », aux offres de ces quatre pays « d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage ». Tout en remerciant tous les pays qui ont proposé l'envoi de secouristes, le ministère affirme que le Maroc a accepté les quatre offres « après avoir procédé à une évaluation minutieuse des besoins sur le terrain et en tenant compte du fait qu'une absence de coordination pourrait être contre-productive ».

D'autres offres pourraient être acceptées

D'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir « si les besoins devaient évoluer », précise le gouvernement.

Les équipes de sauvetage espagnole, britannique, qatarie et émiratie « sont entrées ce jour (dimanche) en contact » avec leurs homologues au Maroc en vue de coordonner leurs efforts, a ajouté cette même source.

