Pollution de l'air : la France renvoyée à nouveau devant la justice de l'UE

Il faut "sortir plus vite de la dépendance à la voiture automobile en ville", a réagi Sarah Fayolle, de Greenpeace.

Bruxelles reproche à la France "le non-respect systématique" des règles européennes en matière de pollution aux particules fines PM10, dont les seuils ont été dépassés "dans les zones de Paris et de la Martinique sur une durée de, respectivement, 12 et 14 ans" et le "non-respect de son obligation de protection des citoyens contre la mauvaise qualité de l'air", selon un communiqué.