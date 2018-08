Viaduc effondré à Gênes : de nombreuses "victimes" selon les autorités

Une longue portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est effondrée ce 14 août à Gênes, dans le nord de l'Italie, alors qu'un violent orage s'abattait sur la région. Selon un dernier bilan provisoire, l'effondrement a fait une trentaine de morts, a annoncé le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini depuis Catane, en Sicile, tout en dénonçant un "désastre inacceptable".

"Je m'engage auprès des Italiens à aller jusqu'au bout pour déterminer les responsables d'une catastrophe inacceptable, parce qu'il n'est pas possible en 2018 de travailler et de mourir dans ces conditions", a-t-il ajouté lors de la conférence de presse à Catane.

Outre la vingtaine de véhicules qui ont basculé dans le vide, des blocs du viaduc se sont abattus sur une voie ferrée, des immeubles et une rivière se situant en contrebas. La scène serait "apocalyptique".

Un ringraziamento alle centinaia di professionisti e volontari impegnati da ore nei soccorsi e una preghiera per le vittime e per le loro famiglie.

Andremo fino in fondo per accertare le responsabilità di questo disastro immane. pic.twitter.com/oCXt85gjMC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 août 2018

L'autoroute A10, dite Autoroute des Fleurs, relie Gênes et Vintimille à la frontière française, dans une succession de ponts et de tunnels en raison du relief accidenté de la côte ligure. Long de 1.182 mètres et situé à une hauteur comprise entre 45 et 55 mètres au-dessus du sol, ce viaduc autoroutier avait pourtant déjà connu d'importants travaux de rénovation en 2016.

Interrogé par le média en ligne Linkiesta, le professeur Antonio Brencich assure que "c'est bien la structure qui (a fait défaut)" (et non l'orage, ni le béton). L'état de l'ouvrage inspirait, en effet, de nombreuses inquiétudes ces dernières années. Mais prudence, on ignore encore la raison précise du drame. Une enquête sera chargée de la déterminer.

L a société d'autoroutes déboulonne en Bourse

La société italienne d'autoroutes Atlantia a perdu jusqu'à plus de 10% mardi à la Bourse de Milan après l'effondrement du viaduc.

Suspendu en début d'après-midi après avoir perdu 10,1%, le titre d'Atlantia, qui construit et gère la plupart des autoroutes italiennes, s'est repris en partie et perdait 7,52% à 23,01 euros à 14h45, dans un marché en légère baisse de 0,12%.

(avec agences)