Zone euro : un rebond inédit de la croissance depuis 25 ans avant une nouvelle chute

C'est une bonne nouvelle qui risque de ne pas durer. Selon les derniers chiffres d'Eurostat communiqués ce vendredi 13 novembre, le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a bondi de 12,6% au cours du troisième trimestre et celui de l'Union européenne de 11,6% sur la même période. L'institut de statistiques a révisé à la baisse ses prévisions par rapport aux précédentes estimations du T3 (12,7% en zone euro et 12,1% pour l'Union européenne). Au cours du second trimestre 2020, l'économie européenne avait plongé de 11,8% dans la zone euro et de 11,4% dans l'UE.

Après un printemps cataclysmique, les indicateurs économiques ont retrouvé des couleurs entre juillet septembre. D'après les statisticiens, il s'agit du plus fort rebond depuis que le début de cette série statistique mise en œuvre en 1995. Même si les regards sont déjà tournés sur la fin de l'année, ces chiffres du PIB restent très importants en termes d'acquis de croissance pour l'année 2020. Cela signifie que même si l'activité est en recul au dernier trimestre, la croissance en 2020 sera moins marquée que celle du début de l'année 2021.

La levée progressive des mesures sanitaires pour limiter la propagation du virus ont permis à la plupart des grands secteurs d'activité de rebondir vigoureusement. Malgré ces signaux favorables, la recrudescence de l'épidémie et la saturation des services de réanimation ont obligé la plupart des autorités européennes à remettre en place des mesures de confinement.

Dans ce contexte sanitaire dégradé, les espoirs d'une reprise rapide et durable se sont envolés. La plupart des économistes ont abaissé leurs prévisions de croissance en attendant que les annonces et les résultats pour les vaccins se confirment. Au delà de l'euphorie des...